Токсичные тренды 2025 года: почему худоба снова становится обязательным условием красоты

Бодипозитив уступил место идеалу худобы в социальных сетях и моде

6:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тренды приходят и уходят, но вот один — настойчиво возвращается. В последние годы мы наблюдаем, как идеал красоты снова сужается, а худоба возводится в культ. В то время как бодипозитив предлагал наслаждаться своим телом и любить себя вне зависимости от форм, соцсети все чаще пропагандируют стандарты, которые не оставляют места для недостатков. Давайте разберемся, как мы снова оказались в плену идеала худобы и почему это так опасно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Худая молодая женщина

Когда бодипозитив уступил место худобе

На протяжении последнего десятилетия мир моды и соцсети стали постепенно отходить от пропаганды "идеальных" тел. Модели plus-size, отказ от чрезмерной ретуши, уверенность в естественной красоте — все это стало трендом. Мы стали привычно видеть женщин с разными формами на обложках журналов и в рекламных кампаниях.

Однако в 2025 году все повернулось вспять. Модные подиумы вновь заполнили аномально худые манекенщицы, а возвращение к "героиновому шику" 90-х стало мейнстримом. Общество вновь повернулось к тому, что красивой считается исключительно худоба, в ущерб естественности и разнообразию фигур.

Новые и старые стандарты: идеал худобы на подъеме

Когда-то, в подростковом возрасте, мы видели в соцсетях настоящие "группы поддержки" худобы, где девушки делились диетами и методиками похудения. Со временем большинство из них осознали, что они не страдают от лишнего веса, но все равно продолжали бороться с "недостатками". Сегодня в соцсетях вновь активно распространяются советы по быстрому снижению веса, а также образы, подчеркивающие аномальную худобу.

И вот мы сталкиваемся с новым трендом — SkinnyTok. Этот хештег уже набрал более 2,4 миллиардов просмотров. В нем популяризируются жесткие диеты и токсичные практики похудения, такие как экстремальные методы голодания. Подобные тренды возвращают нас в годы, когда худоба была обязательным атрибутом красоты.

Механизмы соцсетей, которые заставляют нас чувствовать стыд

Какие же процессы в соцсетях подталкивают нас к комплексу неполноценности из-за веса? Вот несколько основных факторов, влияющих на наше восприятие:

Фильтры и фоторедакторы

На просторах социальных сетей основным трендом становятся отредактированные и идеально "отшлифованные" фотографии. Под этим масками скрываются десятки правок: сглаженные неровности, уменьшенные фигуры и отретушированные черты лица. Это приводит к тому, что мы начинаем ассоциировать свою реальность с этим искусственным образом, забывая, что все, что мы видим в лентах, — это результат труда фоторедакторов.

Нереалистичные идеалы и стандарты

Модные дома, знаменитости и блогеры продолжают транслировать идеалы, которые чаще всего не имеют ничего общего с реальной жизнью. Стандарты красоты, успеха и счастья, которым стоит подражать, устанавливаются в соцсетях. Эти идеалы становятся настолько нормой, что каждый недостаток в нашем теле воспринимается как личная неудача.

Сравнение себя с другими

Социальные сети усиливают тенденцию к постоянному сравнению себя с чужими успехами и внешностью. В лентах мы видим только лучшие моменты чужих жизней, их успехи и счастливые события. Это формирует у нас ощущение собственной никчемности и заниженной самооценки, поскольку мы начинаем ощущать, что не соответствуем этим идеальным образам.

Иллюзия идеальной жизни

Проблемы, неудачи и трудности часто остаются за кадром. В соцсетях показывают только лучшие моменты жизни, создавая иллюзию, что у всех все идеально. Это ощущение "неидеальности" собственного тела и жизни вызывает зависть и внутреннюю неудовлетворенность.

Потребность в признании и принадлежности

Сравнение себя с другими тесно связано с желанием быть принятым обществом. Нам важно чувствовать, что мы такие же успешные и красивы, как и другие. Соцсети усиливают эту потребность, предоставляя массу примеров того, как должны выглядеть "идеальные" люди, что приводит к внутренним переживаниям, если наш внешний вид или стиль жизни не соответствуют этим стандартам.

Оценки со стороны окружающих

Количество лайков и комментариев на постах стало своего рода индикатором нашей ценности. Эта зависимость от внешних оценок заставляет нас стремиться соответствовать идеалам и постоянно сравнивать себя с теми, кто собрал больше одобрения. Порой в соцсетях мы сталкиваемся с токсичными и даже жестокими комментариями, если не вписываемся в стандарты красоты.

Как это влияет на нас

Все эти факторы формируют реальность, в которой худоба считается идеалом. Социальные сети становятся своеобразной ареной, на которой мы вынуждены сравнивать себя с мнимыми идеалами. Под влиянием этих стандартов многие начинают страдать от недовольства своим телом, а некоторые даже прибегают к крайним мерам, чтобы достичь "идеала". Мы снова стали заложниками нездоровых стереотипов, забывая, что реальная красота далеко не всегда зависит от формы тела.

Социальные сети остаются мощным инструментом формирования общественного мнения, и, к сожалению, они часто продвигают нереалистичные стандарты красоты. Это создает токсичную атмосферу, где мы вынуждены бороться с собственной природой, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Важно помнить, что истинная красота заключается в уникальности каждого из нас, а стремление к идеалам красоты должно быть здоровым и не в ущерб физическому и психологическому состоянию.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

