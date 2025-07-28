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Тренд или опасный эксперимент? Чем чревато 72-часовое голодание для здоровья

72-часовое голодание помогает организму сжигать жир, но может вызвать гипогликемию
6:55
Здоровье

72-часовое голодание — это новый тренд, который активно обсуждают в соцсетях. Вдохновленные множеством историй успеха, блогеры утверждают, что этот метод помогает не только сбросить лишний вес, но и очищает организм, восстанавливает клетки и даже помогает бороться с опухолями. Звучит почти как магия, не так ли? Но так ли это на самом деле?

девушка с едой
Фото: freepik
девушка с едой

Давайте разберемся, что скрывается за этим трендом, а также рассмотрим возможные плюсы и минусы трехдневного голодания.

История голодания: не ново, но актуально

Голодание — это не современный тренд, как может показаться на первый взгляд. Этот метод использовался еще в древние времена. Вспомните хотя бы религиозные посты, которые на протяжении тысячелетий соблюдаются людьми по всему миру. Однако использование голодовки в медицинских целях стало популярным только в последние десятилетия. Она помогала бороться с ожирением и даже хроническими заболеваниями, такими как туберкулез и ревматизм.

Хотя современная медицина не всегда поддерживает радикальные практики голодания, интернет-платформы переполнены советами и методиками от псевдоспециалистов, которые обещают чудеса за несколько дней без пищи.

72 часа без еды: что обещают сторонники тренда

Сторонники 72-часового голодания активно заявляют, что этот метод является универсальным средством для очищения организма, похудения и улучшения здоровья. Однако чем это подкреплено?

Глубинные процессы обновления организма

  • Приверженцы голодания на 72 часа утверждают, что оно запускает механизмы обновления клеток. В их теории человек изначально был настроен на периоды голода, и "естественное" голодание помогает активировать глубокие процессы восстановления в организме. К тому же, некоторые научные исследования действительно показывают, что после нескольких дней без пищи в крови происходят изменения. Но стоит ли доверять этим выводам?

Преимущества 72-часового голодания

Вот что нам обещают сторонники этого метода:

  • Активизация аутофагии: это процесс, при котором клетки очищаются от поврежденных компонентов и обновляются.
  • Снижение веса: голодающий организм переключается на сжигание жира, что способствует снижению массы тела.
  • Улучшение обмена веществ: во время голодания организм переключается с использования углеводов на жиры в качестве источника энергии, что способствует кетозу и помогает сбросить лишние килограммы.

Почему это работает или не работает

Научные исследования, например, опубликованные в Nature Metabolism, действительно подтверждают изменения в организме после трехдневного голодания. Однако стоит признать, что эти выводы касаются только очень маленькой выборки людей, и никто не может однозначно утверждать, что этот метод сработает у каждого.

Кроме того, несмотря на научные исследования, нет единого мнения о том, насколько полезно или опасно регулярное применение такой практики. Все зависит от состояния здоровья человека и его целей.

Потенциальные риски и осложнения

Хотя 72-часовое голодание имеет свои преимущества, оно также несет в себе несколько рисков:

  • Обезвоживание: во время голодания важно поддерживать уровень гидратации, чтобы избежать негативных последствий для организма.
  • Дефицит питательных веществ: длительный отказ от пищи может привести к нехватке витаминов и минералов, что может ослабить иммунную систему и вызвать другие проблемы со здоровьем.
  • Электролитный дисбаланс: недостаток таких важных элементов, как натрий и калий, может вызвать спазмы мышц и нарушения сердечного ритма.
  • Гипогликемия: снижение уровня сахара в крови может привести к слабости, головокружению и даже потере сознания.

Когда стоит избегать голодания

Голодание на 72 часа — не для всех. Вот кому оно противопоказано:

  • Беременным и кормящим женщинам: на этом этапе важно обеспечить организм достаточным количеством питательных веществ для нормального развития ребенка.
  • Детям и подросткам: организм в растущем возрасте требует регулярного поступления питательных веществ для нормального роста.
  • Людям с хроническими заболеваниями: диабет, болезни сердца, проблемы с желудочно-кишечным трактом — все это требует более осторожного подхода к диете.
  • Тем, кто страдает от расстройств пищевого поведения: при таких заболеваниях как анорексия или булимия, голодание может только усугубить проблему.
  • Людям с анемией: низкий уровень железа в крови делает организм более уязвимым к голоданию.

Как правильно подходить к 72-часовому голоданию

Если вы все же решились на 72-часовое голодание, важно подойти к этому процессу с умом и соблюдать несколько простых рекомендаций:

Подготовка — это ключ

  • Перед тем как приступить к длительному голоданию, рекомендуется несколько дней привыкать к интервальному голоданию (например, метод 16:8 — 16 часов без пищи, 8 часов — еда). Это поможет организму адаптироваться к новому режиму питания.

Постепенный выход из голодания

  • Важным этапом является выход из голодания. Не стоит сразу бросаться на пищу. Начинайте с легкого бульона или небольшого количества белковой пищи. Постепенно увеличивайте объем и разнообразие продуктов, чтобы не перегрузить организм.

Питье — важный аспект

  • Не забывайте поддерживать уровень жидкости в организме. Во время голодания можно пить воду, черный кофе без сахара и чай. Также важно следить за балансом электролитов, чтобы избежать обезвоживания и дисбаланса.

Подведение итогов: помогает ли голодание

Голодание на 72 часа, безусловно, может помочь организму провести процесс "самоочищения" и привести к снижению веса. Однако оно несет в себе не только положительные моменты, но и ряд потенциальных рисков. Прежде чем решиться на такой эксперимент, важно оценить свое здоровье и проконсультироваться с врачом.

Не стоит воспринимать голодание как панацею от всех болезней или способ избавления от токсинов. Несмотря на привлекательность идеи, важно помнить, что организм обладает собственными механизмами очистки, и чрезмерное вмешательство в его естественные процессы может иметь негативные последствия.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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