Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пекарские дрожжи с сахаром способствуют быстрому росту луковиц
Надолго ли? Украина тестирует новый газовый маршрут через Трансбалканский коридор
Автомеханики рекомендуют менять масло чаще официального регламента
Как собаки могут чувствовать ваши эмоции и даже различать искренние улыбки от фальшивых
Простой способ сделать макияж стойким до вечера: шаги от подготовки до фиксации
Исследование: ученые выяснили, как характер влияет на физическую форму
Эффективные народные и профессиональные средства для борьбы с запахом табака
Как приготовить салат Цезарь по рецепту шеф-повара Кристиана Тедуа
Анна Семенович заверила, что не уводила возлюбленного у жены

Как не попасться на маркетинговые ловушки: самые полезные генетические тесты, которые действительно работают

Тесты на наследственные болезни могут спасти жизни, если их делать своевременно
4:23
Здоровье

Генетические тесты набирают популярность и обещают раскрыть много интересного о нашем организме. Но что из этого действительно имеет практическое значение, а что является просто маркетинговым ходом? Давайте разберемся, какие тесты могут действительно спасти жизнь, а какие можно оставить без внимания.

Генетический тест
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Генетический тест

Когда генетические тесты действительно могут спасти жизнь

Не все генетические тесты одинаково полезны. Есть такие, которые дают реально важную информацию о здоровье и риске заболеваний.

Тесты на наследственные заболевания

  • Если вы планируете завести детей, очень полезно пройти тесты на скрытые мутации, такие как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия и другие наследственные заболевания. Это поможет заранее подготовиться и понять риски для здоровья вашего будущего ребенка.

Генетика рака

  • Вдохновленные историей Анжелины Джоли, которая прошла профилактическую операцию на основе генетического тестирования, многие начинают думать о наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Тесты на гены BRCA, которые отвечают за рак молочной железы и яичников, могут быть крайне полезными для предотвращения серьезных заболеваний.

Фармакогенетика: как мы реагируем на лекарства

  • Фармакогенетика — это возможность узнать, как ваш организм будет реагировать на конкретные лекарства. Такой тест может помочь подобрать правильное лечение для заболеваний, таких как депрессия, диабет, гипертония и рак, а также предотвратить побочные эффекты от лекарств.

Что стоит понять, а что пропустить

Генетические тесты — это не всегда решение всех проблем. Некоторые тесты просто не оправдывают ожиданий и превращаются в маркетинговую стратегию. Например, не стоит слишком серьезно относиться к рекомендациям, которые касаются спорта и диет.

Генетический тест на спортивную предрасположенность

  • Многие родители увлекаются тестами для детей, чтобы выбрать для них "идеальный" спорт. Однако важно помнить, что несмотря на генетическую предрасположенность, наибольшее значение имеет личное желание ребенка и его готовность заниматься спортом. Генетика не должна определять его судьбу.

Генетические рекомендации по диете и витаминам

  • Иногда вам предлагают генетический тест, который пообещает выявить, какие продукты и витамины вам нужно потреблять. Однако, согласно множеству исследований, сбалансированное и разнообразное питание — это наилучший подход. Такие тесты — скорее маркетинговый ход, чем необходимость для здоровья.

Где и когда вам стоит сделать генетический тест

Если вы решите пройти генетическое тестирование, важно знать, когда оно действительно необходимо, и куда обращаться.

Программы генетического тестирования по ОМС

  • В некоторых случаях генетическое тестирование можно пройти бесплатно по полису ОМС, если для этого есть медицинские показания. Например, для диагностики наследственных заболеваний, таких как рак или редкие генетические нарушения, существуют научные программы, где тестирование осуществляется на основе госпитализации или участия в исследовательских проектах.

Когда тесты по-настоящему необходимы

  • Если у вас есть генетическая предрасположенность к серьезным заболеваниям (например, рак, диабет или сердечно-сосудистые заболевания), то консультация с генетиком и соответствующее тестирование могут быть жизненно важными. Это позволит составить программу профилактических мер, которые могут значительно улучшить качество жизни и предотвратить развитие болезней.

Стоит ли делать генетические тесты

Генетические тесты могут быть полезными, если они направлены на решение конкретных вопросов здоровья, таких как предрасположенность к заболеваниям или выбор эффективного лечения. Однако многие тесты, особенно те, которые касаются спорта или питания, являются скорее маркетинговыми ходами, чем реальной необходимостью.

Перед тем как делать тест, всегда консультируйтесь с врачом или специалистом, который поможет вам выбрать только те анализы, которые действительно могут быть полезными для вашего здоровья.

Уточнения

Насле́дственность - способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Эффективные народные и профессиональные средства для борьбы с запахом табака
Как приготовить салат Цезарь по рецепту шеф-повара Кристиана Тедуа
Анна Семенович заверила, что не уводила возлюбленного у жены
Летний Санкт-Петербург: Исаакиевский собор и прогулки по воде — рекомендации туристических агентств
Как быстро отремонтировать шланг для душа: пошаговая инструкция по ремонту
Семейный праздник: Боярская удивила поклонников, показав лица детей
Как спасти смородину от мучнистой росы: советы агрономов по обработке и уходу
Японские исследования: интервальная ходьба дает лучшие результаты, чем 10 000 шагов
Леопард мстит гиенам, ворует львов и карает врагов саванны
PayPal позволит принимать криптовалюты: мгновенные транзакции для бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.