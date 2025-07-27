Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы со сном, потеря аппетита и апатия могут быть признаками депрессии
5 упражнений пилатеса, которые помогают сохранить молодость тела
Palantir Technologies: почему растут акции компании в США
Григорий Лепс вновь одарил 19-летнюю избранницу: названа сумма космического подарка
В средней полосе магнолию укрывают на зиму и обрабатывают от грибка и вредителей
Как не травмировать щенка: ошибки при подъёме на руки — советы для владельцев
ГИБДД: дождь снижает сцепление и увеличивает тормозной путь автомобиля
Чистящие средства под раковиной могут быть опасны для детей и животных
Мадрид: искусство и история в музее Прадо, Софии и Тиссена-Борнемисы — рекомендации культуроведов

Почему китайцы пьют горячую воду каждый день и как этот тренд может помочь вам

Употребление горячей воды активирует метаболизм и улучшает пищеварение
4:06
Здоровье

В Китае привычка пить горячую воду уже давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Она ценится за свои положительные эффекты на здоровье, и ее употребление активно практикуется всеми возрастами. Но чем же так полезна горячая вода, и стоит ли вам перенять эту привычку? Давайте разберемся!

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Почему горячая вода так полезна

Горячая вода оказывает множество полезных эффектов на организм. Она не просто утоляет жажду, но и помогает поддерживать жизненно важные функции организма в отличном состоянии.

Активизация метаболизма

  • Горячая вода стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, что способствует лучшему пищеварению и ускоряет обмен веществ. Это помогает организму усваивать питательные вещества и выводить токсины.

Профилактика простуд

  • В Китае считают, что большинство заболеваний связаны с переохлаждением организма. Горячая вода помогает улучшить состояние при простудах, ускоряя вывод слизи и мокроты из дыхательных путей, а также способствует восстановлению водного баланса.

Снижение усталости и стресса

  • Горячая вода помогает расслабиться, особенно в сочетании с водными процедурами. Она расширяет сосуды, повышает кровяное давление и улучшает кислородоснабжение мозга, что способствует снятию напряжения и усталости.

Укрепление иммунной системы

  • Регулярное употребление горячей воды помогает укрепить иммунитет, увеличивая сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям.

Как правильно пить горячую воду

Чтобы получить максимальную пользу от горячей воды, важно соблюдать несколько рекомендаций:

  • Идеальная температура: горячая вода должна быть в пределах 40-60°C, чтобы не повредить слизистую желудка, но при этом быть достаточно теплой для стимуляции процессов в организме.
  • Щелочная вода: лучше всего пить щелочную воду с pH 8,8-9,2. Она способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса в организме.
  • Нагревать, а не кипятить: кипячение воды снижает ее полезные свойства. Лучше просто нагревать воду, чтобы сохранить все необходимые газы и кислород.

Как сделать горячую воду вашей привычкой

Может быть сложно сразу начать пить горячую воду регулярно, но с маленькими шагами можно быстро привыкнуть к этому полезному ритуалу.

Начните утро с горячей Воды

  • Вместо кофе или чая, попробуйте начать свой день с стакана горячей воды. Это активирует вашу пищеварительную систему и заряжает энергией на весь день.

Приучайте себя постепенно

  • Если вы не привыкли пить много воды, начните с небольших доз и постепенно увеличивайте количество. Важно не пить воду залпом — делайте это медленно, маленькими глотками.

Пейте оду в первой половине дня

  • Для оптимального эффекта основное количество воды следует пить в первой половине дня, чтобы не создать нагрузку на почки и не способствовать отекам.

Мифы о горячей воде: время развеять страхи

Некоторые люди боятся, что горячая вода может повредить желудок или внутренние органы. На самом деле, при правильном употреблении горячая вода способствует улучшению функционирования всего организма, не вызывая негативных последствий.

Почему горячая вода — ваш новый лучший друг

Привычка пить горячую воду — это не просто традиция, это полезный ритуал, который помогает поддерживать здоровье и энергию на высоком уровне. Внесите ее в свой ежедневный распорядок, и вскоре заметите улучшения в самочувствии и настроении!

Не забывайте, что горячая вода — это не просто напиток, а средство для поддержания молодости, здоровья и долголетия. Попробуйте эту привычку и ощутите все её преимущества!

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Проблемы со сном, потеря аппетита и апатия могут быть признаками депрессии
5 упражнений пилатеса, которые помогают сохранить молодость тела
Palantir Technologies: почему растут акции компании в США
Григорий Лепс вновь одарил 19-летнюю избранницу: названа сумма космического подарка
В средней полосе магнолию укрывают на зиму и обрабатывают от грибка и вредителей
Как не травмировать щенка: ошибки при подъёме на руки — советы для владельцев
ГИБДД: дождь снижает сцепление и увеличивает тормозной путь автомобиля
Чистящие средства под раковиной могут быть опасны для детей и животных
Мадрид: искусство и история в музее Прадо, Софии и Тиссена-Борнемисы — рекомендации культуроведов
Кристаллический лед и радиация: ученые изучают поверхность Европы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.