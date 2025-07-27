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Не игнорируйте эти симптомы: 7 признаков депрессии, которые важно заметить на ранней стадии

Проблемы со сном, потеря аппетита и апатия могут быть признаками депрессии
4:13
Здоровье

Депрессия — это не просто плохое настроение. Это состояние, которое влияет на физическое и психическое здоровье, и его нелегко заметить на ранних стадиях. Однако, зная признаки, можно вовремя обратиться за помощью. Если вы замечаете некоторые из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу. Вот семь наиболее ярких признаков, которые могут свидетельствовать о начале депрессии.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Проблемы со сном: бессонница или непрерывные ночные бдения

  • Когда сон становится непреодолимой проблемой, это может быть сигналом тревоги. Если вы спите всего несколько часов в сутки или постоянно просыпаетесь ночью, сталкиваясь с тяжёлыми мыслями, которые не дают уснуть, стоит задуматься о состоянии психики. Отсутствие полноценного отдыха — это один из основных признаков депрессии. Иногда наш разум становится настолько перегруженным, что сон просто невозможен.

Потеря аппетита: еда перестает приносить удовольствие

  • Если вы перестали испытывать аппетит, не чувствуете вкуса пищи или даже не можете заставить себя поесть, это может указывать на развитие депрессии. В первые дни потеря интереса к еде может быть незначительной, но если такая ситуация длится больше недели, важно обратиться к специалисту. Пища — это не только источник энергии, но и часть нашего эмоционального состояния.

Частые слёзы: плач без видимой причины

  • Слезы — естественная реакция на стресс, но если вы начинаете плакать несколько раз в день без особой причины, это уже тревожный симптом. Особенно если раздражение или мелкие неприятности вызывают настоящие истерики. Это может быть признаком того, что эмоциональное состояние выходит из-под контроля.

Отсутствие интереса: безразличие ко всему

  • Не хочется заниматься любимыми делами, встречаться с друзьями, смотреть телевизор или даже выходить на улицу? Это признаки апатии, одного из самых сильных сигналов депрессии. Когда даже повседневные задачи становятся сложными, и вы не ощущаете радости от того, что раньше приносило удовольствие, это повод задуматься о своем психическом состоянии.

Пагубные привычки: алкоголь как способ самопомощи

  • Если вы заметили, что для того, чтобы справиться с состоянием, начали употреблять алкоголь чаще, и этот "ритуал" становится частью вашей жизни, это серьёзный сигнал. Чаша вина или бокал пива могут на время снять стресс, но со временем это только усугубит проблему. Постепенно алкоголем становится невозможно достичь того же эффекта, и нужно пить больше, что лишь углубляет депрессию.

Навязчивые мысли: всё сводится к одной идее

  • Когда одна мысль начинает преследовать вас день и ночь, это может быть признаком того, что депрессия уже начала захватывать ваш разум. Навязчивые мысли не дают вам сосредоточиться на других вещах и блокируют радость. Они становятся центром вашего мира, а остальное — незначительным и неважным. Это серьёзный признак того, что пора обратиться за помощью.

Апатия: уход в кокон

  • Если вы всё чаще хотите просто лечь в постель, завернуться в одеяло и не выходить из неё, это уже сигнал о том, что ваше эмоциональное состояние начинает выходить из-под контроля. Депрессия может постепенно захватывать ваш мир, и желание остаться в одиночестве становится доминирующим. Через несколько недель это состояние может стать нормой, что ещё больше усложнит путь к восстановлению.

Как не допустить депрессии

Депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьёзное заболевание, которое затрагивает все аспекты жизни. Чтобы избежать тяжелых последствий, важно вовремя заметить симптомы и обратиться за помощью. Не пытайтесь справиться с этим в одиночку — психотерапевт или психолог поможет вам вернуть жизнь в гармонию. Помните, что ваши чувства — это важная информация, и они не должны игнорироваться.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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