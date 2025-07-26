Сдача крови: как получить деньги, выходные и даже путевку в санаторий

Донорство крови: привилегии и бонусы для доноров в России

Донорство крови — это акт благородства, который может спасти чью-то жизнь, но он также приносит и множество привилегий для самого донора. Это не только моральное удовлетворение, но и реальные материальные бонусы, которые варьируются от выходных и компенсаций до целых путевок в санаторий. Давайте разберемся, какие преимущества могут ожидать доноров крови в России.

Фото: Wikimedia Commons by Senior Airman Shane Karp is licensed under Public domain донор, переливание крови

Почему сдача крови — это больше, чем просто помощь

Каждый донор сдаёт примерно 450 мл крови — это всего лишь 10% от общего объема в организме, что не представляет угрозы для здоровья. Но для тех, кто нуждается в переливании крови, это может стать настоящим спасением.

Как стать донором: условия и требования

Чтобы стать донором крови в России, необходимо:

Возраст от 18 лет, вес более 50 кг, отсутствие противопоказаний по здоровью.

Гражданство России или вид на жительство.

Для того чтобы сдать кровь, достаточно пройти медицинское обследование и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Федеральные Привилегии для Доноров

Два оплачиваемых выходных дня

После сдачи крови донор имеет право на два оплачиваемых выходных. Один из них — в день сдачи крови, а второй — в любой день в течение года или можно присоединить его к отпуску.

Если сдача крови пришлась на праздничный или выходной день, вам полагается дополнительный день отдыха.

Обязательно предоставьте справку работодателю, чтобы воспользоваться этим правом.

Компенсация за питание

После сдачи крови донорам предоставляется горячее питание или денежная компенсация.

Размер компенсации варьируется от 500 до 5000 рублей в зависимости от региона.

В 2025 году федеральный минимум составляет 1122 рубля.

Бесплатное медицинское обследование

Перед каждой сдачей крови донорам предоставляется бесплатное обследование, которое включает:

Общий анализ крови.

Определение группы крови и резус-фактора.

Тесты на инфекции, передающиеся через кровь (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис).

Оценка общего состояния здоровья (давление, пульс, температура).

Это отличная возможность для донора пройти медицинское обследование без очередей и лишних затрат.

Денежные вознаграждения

Доноры с редкими фенотипами крови могут получать денежные выплаты. Средняя сумма компенсации составляет:

До 5000 рублей за сдачу крови.

за сдачу крови. 3 600 рублей за сдачу плазмы.

за сдачу плазмы. 5 670 рублей за сдачу тромбоцитов.

Бонусы для почетных доноров

Как получить статус почетного донора

Для получения звания "Почетный донор России" необходимо сдать кровь 40 раз или сдать плазму 60 раз. При этом учитываются только безвозмездные донации.

Что получают почетные доноры

Ежегодная денежная выплата : В 2025 году она составляет 18 207 рублей.

: В 2025 году она составляет 18 207 рублей. Оплачиваемый отпуск по выбору .

. Внеочередное медицинское обслуживание в государственных учреждениях.

в государственных учреждениях. Первоочередное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

Региональные Бонусы для Доноров

Помимо федеральных бонусов, в разных регионах России действуют дополнительные льготы:

Усиленное питание

В некоторых регионах донорам выплачиваются дополнительные средства на питание. Например, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Чукотском округе.

Льготный проезд

Доноры в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области могут бесплатно или со скидкой ездить на общественном транспорте.

Скидки на ЖКХ

В Камчатском крае и Республике Коми доноры получают скидки на оплату коммунальных услуг.

Бонусы от магазинов и брендов

Платформа DonorSearch предоставляет бонусы для доноров. С помощью этой программы можно получить:

Скидки на покупки в магазинах и аптеках.

Скидки на доставку продуктов.

Бесплатные подписки на онлайн-сервисы.

Скидки на абонементы в спортзалы.

Для того чтобы воспользоваться этими привилегиями, нужно зарегистрироваться на платформе и сдать кровь. Все бонусы активны в течение 180 дней после сдачи крови.

Как помочь донорству

Присоединившись к акции #10процентовдляжизни, вы можете рассказать о важности донорства и мотивировать других людей стать донорами. Поделитесь постом в соцсетях с хэштегом #10процентовдляжизни, чтобы напомнить окружающим о том, как важно регулярно сдавать кровь.

Донорство крови — это не только благородный поступок, но и способ получить полезные бонусы от государства и региональных властей. Важно помнить, что каждая сдача крови может спасти чью-то жизнь, а взамен донор получает поддержку и привилегии, которые делают этот процесс еще более ценным и полезным.

Уточнения

До́норство кро́ви её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.

