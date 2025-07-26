Сдача крови: как получить деньги, выходные и даже путевку в санаторий

Донорство крови — это акт благородства, который может спасти чью-то жизнь, но он также приносит и множество привилегий для самого донора. Это не только моральное удовлетворение, но и реальные материальные бонусы, которые варьируются от выходных и компенсаций до целых путевок в санаторий. Давайте разберемся, какие преимущества могут ожидать доноров крови в России.
Каждый донор сдаёт примерно 450 мл крови — это всего лишь 10% от общего объема в организме, что не представляет угрозы для здоровья. Но для тех, кто нуждается в переливании крови, это может стать настоящим спасением.
Чтобы стать донором крови в России, необходимо:
После сдачи крови донор имеет право на два оплачиваемых выходных. Один из них — в день сдачи крови, а второй — в любой день в течение года или можно присоединить его к отпуску.
После сдачи крови донорам предоставляется горячее питание или денежная компенсация.
Перед каждой сдачей крови донорам предоставляется бесплатное обследование, которое включает:
Это отличная возможность для донора пройти медицинское обследование без очередей и лишних затрат.
Доноры с редкими фенотипами крови могут получать денежные выплаты. Средняя сумма компенсации составляет:
Для получения звания "Почетный донор России" необходимо сдать кровь 40 раз или сдать плазму 60 раз. При этом учитываются только безвозмездные донации.
Помимо федеральных бонусов, в разных регионах России действуют дополнительные льготы:
Платформа DonorSearch предоставляет бонусы для доноров. С помощью этой программы можно получить:
Для того чтобы воспользоваться этими привилегиями, нужно зарегистрироваться на платформе и сдать кровь. Все бонусы активны в течение 180 дней после сдачи крови.
Присоединившись к акции #10процентовдляжизни, вы можете рассказать о важности донорства и мотивировать других людей стать донорами. Поделитесь постом в соцсетях с хэштегом #10процентовдляжизни, чтобы напомнить окружающим о том, как важно регулярно сдавать кровь.
Донорство крови — это не только благородный поступок, но и способ получить полезные бонусы от государства и региональных властей. Важно помнить, что каждая сдача крови может спасти чью-то жизнь, а взамен донор получает поддержку и привилегии, которые делают этот процесс еще более ценным и полезным.
До́норство кро́ви её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?