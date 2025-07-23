Воротникова назвала допустимое время работы за экраном без вреда для глаз

Работаете за компьютером? Вот что вредит вашу зрению на самом деле

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Экран монитора не представляет опасности для зрения при соблюдении простых рекомендаций. Об этом Pravda.Ru заявила врач-офтальмолог Елена Воротникова.

Фото: unsplash.com by Usman Yousaf is licensed under Free to use under the Unsplash License Мошенник

По словам Воротниковой, экран сам по себе не несет опасности для глаз.

"От компьютера опасности для глаз нет, если говорить категорией "опасно", — отметила специалист.

Она пояснила, что при соблюдении элементарных норм рабочее время за монитором не вредит зрению. Для взрослых людей допустимо работать за компьютером до восьми часов в день с перерывами.

"Это, насколько я помню, 8 часов с перерывами на 15 минут каждый час для взрослого человека", — сказала Воротникова, подчеркнув, что рекомендации могут обновляться, и она выражает личное мнение.

Также офтальмолог указала, что вред исходит не от самого экрана, а от сопутствующих факторов.

"Экран — это то же самое, что будет открыта книга или какой-то документ", — пояснила она.

Главной проблемой, по мнению специалиста, становится неподвижность во время работы.

"Основной вред, на мой взгляд, — это то, что человек сидит, не двигаясь", — подчеркнула врач.

Она рекомендовала делать физические паузы по 15 минут каждый час. Кроме того, при необходимости можно использовать увлажняющие глазные капли.

"Плюс увлажняющие капли можно использовать при работе за компьютером", — добавила Воротникова.