Воротникова назвала допустимое время работы за экраном без вреда для глаз

Экран монитора не представляет опасности для зрения при соблюдении простых рекомендаций. Об этом Pravda.Ru заявила врач-офтальмолог Елена Воротникова.
По словам Воротниковой, экран сам по себе не несет опасности для глаз.
"От компьютера опасности для глаз нет, если говорить категорией "опасно", — отметила специалист.
Она пояснила, что при соблюдении элементарных норм рабочее время за монитором не вредит зрению. Для взрослых людей допустимо работать за компьютером до восьми часов в день с перерывами.
"Это, насколько я помню, 8 часов с перерывами на 15 минут каждый час для взрослого человека", — сказала Воротникова, подчеркнув, что рекомендации могут обновляться, и она выражает личное мнение.
Также офтальмолог указала, что вред исходит не от самого экрана, а от сопутствующих факторов.
"Экран — это то же самое, что будет открыта книга или какой-то документ", — пояснила она.
Главной проблемой, по мнению специалиста, становится неподвижность во время работы.
"Основной вред, на мой взгляд, — это то, что человек сидит, не двигаясь", — подчеркнула врач.
Она рекомендовала делать физические паузы по 15 минут каждый час. Кроме того, при необходимости можно использовать увлажняющие глазные капли.
"Плюс увлажняющие капли можно использовать при работе за компьютером", — добавила Воротникова.
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