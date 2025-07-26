Не делайте этих ошибок, если вызвали скорую: важные советы для пациентов и родственников

Не стоит звонить близким и везти больного самостоятельно при вызове скорой

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда случается экстренная ситуация, инстинкты подсказывают нам, что делать. Но именно в такие моменты важно действовать по правильному плану, не полагаясь только на интуицию. Вот 4 ошибки, которые часто совершают пациенты и их близкие, и которые могут повлиять на скорость и качество медицинской помощи.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Не звоните сначала близким

Почему это ошибка

В панике многие начинают звонить родственникам, пытаясь объяснить ситуацию или получить совет.

Что делать правильно

В экстренной ситуации первым делом нужно позвонить в службу экстренной помощи (112 или 03). Оператор обучен распознавать серьезность проблемы и может дать конкретные указания по оказанию первой помощи до прибытия бригады. Не тратьте время на разговоры с близкими, ведь они не смогут предложить профессиональную помощь.

Не пытайтесь доставить пострадавшего в больницу сами

Почему это ошибка

Мы часто видим в фильмах, как люди везут пострадавших на собственном автомобиле, что кажется быстрым и разумным решением.

Что делать правильно

Машины "скорой" оборудованы всем необходимым для оказания первой помощи в пути. Первая помощь может начаться прямо в машине, и иногда врачам может понадобиться специализированное оборудование для транспортировки, которое не могут обеспечить обычные автомобили. Не пытайтесь самостоятельно доставить человека в больницу — сначала вызовите скорую помощь.

Не уходите из больницы после оказания первичной помощи

Почему это ошибка

Когда пациент попадает в приемное отделение, родственники иногда думают, что их задача выполнена, и уезжают домой.

Что делать правильно

Дождитесь, пока медперсонал завершит первичное обследование и назначит лечение. Иногда врач может попросить остаться, особенно если требуется дополнительная помощь при оформлении документов или принятии дальнейших медицинских решений.

Не забывайте зарядку для телефона и пауэрбанк

Почему это ошибка

Ситуация на грани может заставить забыть о необходимости поддержания связи. Батарея телефона может закончиться в самый неподходящий момент.

Что делать правильно

Возьмите с собой зарядное устройство и пауэрбанк. Важно иметь возможность поддерживать связь, особенно если необходимо сообщить врачу дополнительную информацию или оставаться на связи с родственниками. Даже если телефон показывает полную батарею, всегда будьте готовы к долгому ожиданию.

Каждое из этих действий напрямую влияет на эффективность скорой помощи и дальнейшее лечение. Не забывайте о спокойствии и правильной последовательности шагов. Это помогает не только ускорить процесс помощи, но и улучшить исход ситуации.

Уточнения

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

