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Такой ужин — бомба замедленного действия: когда время решает всё

Исследование профессора Рамич: поздний ужин нарушает метаболизм и увеличивает риск диабета
4:39
Здоровье

Научные данные всё более убедительно подтверждают: поздний ужин — не просто привычка, а потенциальный фактор риска для здоровья. Исследования показывают связь между временем приёма пищи и такими проблемами, как ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Одно из масштабных исследований по этой теме было проведено группой учёных под руководством профессора Ольги Рамич. В нём приняли участие 46 пар близнецов — однояйцевых и разнояйцевых. Это позволило изучить влияние генетики и образа жизни на пищевые привычки. Участники вели подробные дневники питания, проходили метаболическое тестирование и заполняли анкеты, определяющие их хронотип — биологические особенности суточных ритмов. Также анализировался временной промежуток между последним приемом пищи и серединой сна.

Результаты оказались наглядными. Более ранний приём пищи улучшал обмен веществ и повышал чувствительность к инсулину. Напротив, поздняя еда — особенно ужин — была связана с увеличением окружности талии, высоким уровнем глюкозы в крови и повышенным риском развития диабета 2 типа.

Интересно, что выбор времени приема пищи зависит не только от индивидуальных привычек, но и от генетики — по оценке учёных, до 60%. Однако социальные факторы и образ жизни также оказывают серьёзное влияние.

Исследование проводилось в рамках проекта NUGAT с 2009 по 2010 год в Немецком институте пищевых технологий (DIFE). Оно стало основой для дальнейших анализов, подчеркивающих важность не только состава рациона, но и времени его приёма.

Учёные отмечают: перенос ужина на более раннее время может положительно сказаться на метаболизме и снизить риски хронических заболеваний. При этом требуются дополнительные исследования, чтобы понять, как персонализированные рекомендации по питанию могут работать в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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