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Не бойтесь грязи: вот как она укрепляет иммунитет детей и защищает от аллергий

Игра в грязи помогает детям развивать здоровый микробиом и укреплять иммунитет
3:22
Здоровье

Среди множества советов для укрепления здоровья детей есть один, который может показаться странным, но, как показывает наука, вполне обоснованный: игра в грязи. Многие считают, что это лишь весёлое занятие, но оказывается, оно может оказывать благоприятное воздействие на иммунную систему ребёнка. Разберемся, почему это так.

Малыш играет в лужах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малыш играет в лужах

Гипотеза старых друзей и её роль в иммунной системе

Когда речь заходит о развитии иммунной системы у детей, важно понимать, что в первые годы жизни организму нужно научиться различать, какие вещества безопасны, а какие могут быть опасными. Гипотеза старых друзей утверждает, что чем больше разнообразных микробов ребенок встречает в раннем возрасте, тем лучше его иммунная система будет различать "друзей" и "врагов". В этой теории "старые друзья" — это полезные микробы, которые живут в нашем организме и не вызывают болезни, но помогают регулировать иммунный ответ.

Влияние грязи на микробиом

Когда дети играют в грязи, они контактируют с множеством безвредных бактерий, что может стимулировать иммунную систему и помогать ей развиваться правильно. Исследования показали, что дети, игравшие в грязи, имеют более разнообразный микробиом на коже и в крови, что укрепляет их иммунную систему и снижает риск развития аллергий.

Доказательства из исследований

  • Финляндия: исследование, в котором участвовали дети, игравшие в грязи, показало, что через месяц у них увеличилось количество иммунорегуляторных клеток и сигнальных молекул в крови. Это подтверждает теорию, что грязь может играть роль в укреплении иммунной системы.
  • Швеция: аналогичное исследование показало, что дети, выросшие на молочных фермах или имевшие домашних животных, реже страдают от аллергий, поскольку их кишечник содержит больше полезных бактерий.

Почему важно играть на улице

Учёные отмечают, что выход на улицу и игра в грязи действительно могут помочь предотвратить развитие аллергий и улучшить иммунитет у детей. Однако, как и в любой ситуации, важно соблюдать меру: загрязнённые районы или грязь, содержащая химические вещества, могут быть опасны для здоровья.

Стоит ли поощрять игры в грязи

Исходя из исследований, можно утверждать, что игра в грязи приносит пользу для иммунной системы детей, помогая развитию здорового микробиома и снижая риск аллергических заболеваний. Однако важно помнить, что грязь должна быть чистой, а не загрязнённой химикатами или паразитами. Поддержка контакта с природой в разумных пределах — это шаг к укреплению здоровья детей.

Что нужно учитывать

  • Важно избегать грязи, содержащей токсичные вещества и загрязнители.
  • Природный микробиом способствует нормальному функционированию иммунной системы.
  • Игры на свежем воздухе и в безопасной грязи могут снизить риск аллергий.

Таким образом, позволяя детям играть в грязи в безопасных условиях, вы не только даёте им шанс насладиться природой, но и способствуете укреплению их иммунной системы, что в будущем поможет защитить их от аллергий и других заболеваний.

Уточнения

Имму́нная систе́ма - система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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