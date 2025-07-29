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Идеальный напиток или скрытая угроза? Что происходит с вашим организмом, когда вы пьёте диетическую газировку

Диетическая газировка может усиливать тягу к сладкому и нарушать обмен веществ
4:06
Здоровье

Диетическая газировка — это, казалось бы, идеальный выбор для тех, кто хочет пить сладкие напитки, не переживая о калориях. Но что на самом деле происходит с организмом, когда мы выбираем газировку без сахара? Исследования показывают, что эти напитки могут не только не помочь вам похудеть, но и даже навредить здоровью. Давайте разберемся, что говорят учёные.

Газировка
Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Газировка

Как диетическая газировка влияет на организм

Диетическая газировка заменяет обычный сахар искусственными подсластителями — аспартамом, сукралозой, сахарином. На первый взгляд, это может показаться отличной альтернативой сладким напиткам, но давайте посмотрим, как эти добавки влияют на ваше здоровье.

  • Искусственные подсластители: они не содержат калорий, но могут нарушать обмен веществ, усиливая тягу к сладкому.
  • Продукты глубокой переработки: газировка состоит из множества добавок, ароматизаторов и кислот, что делает её не самой полезной для организма.

Исследования показывают, что такие напитки могут быть связаны с рядом заболеваний, включая диабет 2-го типа, болезни сердца, инсульт и даже рак кишечника.

Диетическая газировка и борьба с лишним весом

Многие люди используют диетическую газировку как замену сладким напиткам, думая, что это поможет им снизить вес. Однако это не так.

  • Иллюзия похудения: исследования показывают, что диетическая газировка может даже усиливать тягу к сладкому и провоцировать переедание.
  • Проблемы с обменом веществ: некоторые исследования связывают диетическую газировку с нарушениями обмена веществ, что может затруднить процесс похудения.

Для людей с диабетом: стоит ли пить диетическую газировку

Диетическая газировка может особенно навредить людям с диабетом 2-го типа. Недавние исследования показали, что замена газировки на простую воду помогает женщинам с диабетом лучше контролировать уровень сахара в крови и снижать вес.

  • Результаты исследования: женщины, которые заменили газировку на воду, сбросили больше лишнего веса и достигли ремиссии диабета.
  • Польза воды: этот простой шаг улучшает чувствительность к инсулину и помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Чем заменить диетическую газировку

Если вы привыкли к газированным напиткам, вот несколько здоровых альтернатив, которые помогут вам отказаться от газировки без стресса.

  • Газированная вода с добавками: добавьте лимон, огурец, мяту или ягоды в обычную газированную воду, чтобы получить освежающий вкус без добавленных сахаров.
  • Травяные чаи: заварите мяту, имбирь или мелиссу для создания ароматного и полезного напитка.
  • Постепенный отказ: начинайте с уменьшения количества газировки и заменяйте её на другие напитки по чуть-чуть. Так процесс отказа пройдет легче.

Вода — лучший выбор для здоровья

Иногда достаточно просто сделать воду более привлекательной. Купите красивую бутылку, добавьте кубики льда с ягодами и держите её рядом с собой. Такие мелочи помогут вам заменить привычку пить газировку на более полезную.

Почему стоит отказаться от диетической газировки

Диетическая газировка может показаться безобидной заменой обычным сладким напиткам, но исследования показывают, что её регулярное потребление может быть связано с рисками для здоровья, такими как диабет, инсульт, болезни сердца и нарушения обмена веществ. Вместо того чтобы полагаться на газировку, лучше пить воду, зелёный чай или газированную воду без добавок.

Отказ от диетической газировки и её замена на более здоровые напитки могут существенно повлиять на ваше самочувствие, помочь вам снизить вес, улучшить чувствительность к инсулину и снизить риски заболеваний.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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