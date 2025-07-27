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Готовьтесь к отпуску правильно: лекарства и средства, которые обеспечат комфорт и безопасность

Обязательные средства для аптечки в отпуске: от солнечных ожогов до простуды
3:48
Здоровье

Летний отпуск — время для приключений и путешествий. Но чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, важно помнить о возможных опасностях. Часто на отдыхе мы сталкиваемся с травмами и заболеваниями, поэтому правильная подготовка к поездке и наличие необходимых медикаментов в аптечке — это залог беззаботного отдыха. 

Аптечка в чемодане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аптечка в чемодане

Защита от солнечных ожогов: как избежать травм

Солнечные ожоги — одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются отдыхающие, особенно в жаркую погоду. Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать не только покраснение и зуд, но и более серьезные симптомы: шелушение кожи, волдыри, головную боль и слабость.

Как защититься

Для защиты от солнечных ожогов рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF:

  • SPF 50 для светлой кожи.
  • SPF 25-30 для темной.

Когда наносить

  • Крем нужно наносить за 15-20 минут до выхода на солнце, а затем обновлять его каждые два часа и после купания.

Примечание

  • Не забывайте протестировать крем на аллергию перед первым использованием.

Дополнительно следует выбирать одежду из светлых натуральных тканей, чтобы снизить риск перегрева и получить дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Что положить в аптечку для путешествий

Правильная аптечка — это не только обязательный атрибут поездки, но и залог вашего здоровья в пути. Вот что важно взять с собой:

  • Противодиарейные средства и сорбенты: они помогут при желудочных расстройствах, диарее или рвоте.
  • Жаропонижающие и обезболивающие препараты: обязательно возьмите средства для снятия температуры и облегчения боли.
  • Средства от кашля и конъюнктивита: на отдыхе часто приходится сталкиваться с простудными заболеваниями.
  • Противоаллергические средства: особенно важно, если у вас есть склонность к аллергиям.
  • Сосудосуживающие капли: они могут понадобиться при проблемах с носом или для снятия отеков.
  • Средства от укачивания: если вы планируете длительные поездки, эти препараты будут весьма полезны.
  • Антисептики, бинт, йод, вата и лейкопластырь: эти средства пригодятся при травмах и порезах.
  • Ножницы и бинты: важно иметь все под рукой для оказания первой помощи.

Если вы столкнулись с диареей, и препараты не помогают более трех дней, а температура тела превышает 38°C, стоит обратиться к врачу.

Особенности морской воды: риски для здоровья

Не забывайте, что морская вода может быть не только приятной для купания, но и потенциально опасной. Часто на море возникают простудные заболевания, такие как кашель и конъюнктивит. Подготовьте средства для лечения этих заболеваний заранее, чтобы избежать неприятных симптомов.

Забота о хронических заболеваниях

Если у вас есть хронические заболевания, такие как аллергии, диабет или заболевания сердца, не забудьте взять все необходимые лекарства. Подготовьте для себя и для близких полный набор медикаментов, которые могут понадобиться во время путешествия.

Как подготовиться к отпуску

Подготовка к летнему путешествию включает не только выбор места отдыха и покупку билетов, но и заблаговременную подготовку аптечки. Убедитесь, что у вас есть все необходимые лекарства для лечения возможных заболеваний и травм. Будьте внимательны и осторожны во время отдыха, чтобы ваши летние приключения прошли без проблем.

Уточнения

О́тпуск - временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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