Куркума: пряность, которая может стать опасной — вот что вам нужно знать

БАДы с куркумой могут вызвать передозировку и проблемы с печенью

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума — пряность, которую мы часто используем для добавления вкуса и аромата в блюда. Но с появлением биологически активных добавок с куркумой в концентратах возникли вопросы: могут ли они быть опасными для здоровья? Продукты с куркумой, заявленные как средства для укрепления иммунитета и профилактики рака, могут скрывать в себе риски, о которых стоит знать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Куркума — как приправа, она безопасна

Когда мы говорим о куркуме, чаще всего представляем себе специю, используемую в кулинарии. И действительно, куркума, добавленная в блюда, абсолютно безопасна для организма. Она помогает при воспалениях, поддерживает пищеварение и придает еде яркий вкус. Многие люди также добавляют куркуму в напитки, такие как кофе или молоко, и не испытывают никаких негативных последствий.

Применение в еде - безопасно.

Обогащение рациона куркумой помогает при воспалениях и поддерживает пищеварение.

Но ситуация меняется, когда мы переходим от употребления специи в пище к концентрированным добавкам, содержащим куркумин — активное вещество куркумы.

Почему добавки могут быть опасными

Популярные добавки с куркумой часто рекламируются как средство для укрепления иммунной системы и профилактики рака. Но на самом деле, таких научных подтверждений эффективности этих добавок нет. В чем же заключается опасность?

Концентрация куркумина в добавках гораздо выше, чем в обычной специи, что увеличивает риск передозировки.

гораздо выше, чем в обычной специи, что увеличивает риск передозировки. Высокие дозы куркумина, а также его усиленная биодоступность, могут вызывать нагрузку на печень.

Проблемы с печенью и куркумин

Один из главных рисков при употреблении добавок с куркумой — это влияние на печень. В отличие от употребления куркумина в пище, где он усваивается частично и безопасно, в добавках его концентрация намного выше, что может привести к серьёзной нагрузке на орган.

Печеночная недостаточность: одно из возможных последствий.

одно из возможных последствий. Сочетание с некоторыми лекарствами: также может усугубить проблему, повышая нагрузку на печень.

Признаки передозировки и как избежать проблемы

Как избежать передозировки и проблем с печенью? Главное — не злоупотреблять добавками с куркумой. Если вы хотите воспользоваться её полезными свойствами, лучше:

Использовать куркуму в пище: это безопаснее и не приведет к передозировке.

это безопаснее и не приведет к передозировке. Ограничить количество добавок: и консультироваться с врачом, особенно если принимаете лекарства.

Куркума в пище — это безопасная и полезная специя, но добавки с куркумином могут представлять угрозу, если их употреблять в высоких дозах и без должного контроля. Важно помнить, что пищевые добавки не являются заменой полноценному питанию, и их употребление должно быть сбалансированным. Поэтому, если вы хотите включить куркуму в свой рацион, делайте это с умом!

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

