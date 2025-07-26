Миф о вреде яиц разрушен: новое исследование меняет всё, что мы знали о холестерине

Миф о вреде яиц для здоровья сердца стал подвергать сомнению новое исследование Университета Южной Австралии. Впервые результаты, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, опровергли старые представления о том, что яйца способны повышать уровень "плохого" холестерина и угрожать сердечно-сосудистому здоровью. Вместо этого ученые выявили неожиданный фактор, влияющий на уровень холестерина.
В рамках нового исследования ученые исследовали влияние холестерина из пищи и насыщенных жиров на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как "плохой" холестерин. Исследователи предоставили участникам рацион с высоким содержанием холестерина, включая до двух яиц в день, но с низким уровнем насыщенных жиров. Результаты были неожиданными:
Таким образом, ученые пришли к выводу, что холестерин из яиц не влияет на уровень ЛПНП, как считалось ранее.
По данным исследования, главным фактором повышения уровня холестерина является избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Это открытие значительно меняет наши представления о питании и позволяет пересмотреть рекомендации по употреблению яиц.
Яйца не только полезны для сердца, но и важны для здоровья мозга. В других исследованиях было установлено, что регулярное употребление яиц может почти в два раза снизить риск болезни Альцгеймера, что делает их ценным продуктом для поддержания когнитивных функций в пожилом возрасте.
Это исследование подтверждает, что яйца не представляют угрозы для здоровья сердца, а наоборот, могут быть полезны, если питание сбалансировано и исключает избыток насыщенных жиров. Поэтому яйца можно смело включать в рацион, особенно если следить за качеством других продуктов и поддерживать здоровое питание в целом.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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