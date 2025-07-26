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Миф о вреде яиц разрушен: новое исследование меняет всё, что мы знали о холестерине

Ученые опровергли старые представления: яйца не увеличивают уровень холестерина
2:30
Здоровье

Миф о вреде яиц для здоровья сердца стал подвергать сомнению новое исследование Университета Южной Австралии. Впервые результаты, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, опровергли старые представления о том, что яйца способны повышать уровень "плохого" холестерина и угрожать сердечно-сосудистому здоровью. Вместо этого ученые выявили неожиданный фактор, влияющий на уровень холестерина.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Что показали ученые: яйца не виноваты

В рамках нового исследования ученые исследовали влияние холестерина из пищи и насыщенных жиров на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как "плохой" холестерин. Исследователи предоставили участникам рацион с высоким содержанием холестерина, включая до двух яиц в день, но с низким уровнем насыщенных жиров. Результаты были неожиданными:

  • Уровень ЛПНП не увеличился.
  • Риск сердечно-сосудистых заболеваний не возрос.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что холестерин из яиц не влияет на уровень ЛПНП, как считалось ранее.

В чем на самом деле проблема: насыщенные жиры

По данным исследования, главным фактором повышения уровня холестерина является избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Это открытие значительно меняет наши представления о питании и позволяет пересмотреть рекомендации по употреблению яиц.

  • Насыщенные жиры - вот что нужно контролировать в своем рационе.
  • Яйца могут быть частью здорового питания, если общее количество насыщенных жиров ограничено.

Яйца и их влияние на мозг

Яйца не только полезны для сердца, но и важны для здоровья мозга. В других исследованиях было установлено, что регулярное употребление яиц может почти в два раза снизить риск болезни Альцгеймера, что делает их ценным продуктом для поддержания когнитивных функций в пожилом возрасте.

Яйца — полезны, но с умом

Это исследование подтверждает, что яйца не представляют угрозы для здоровья сердца, а наоборот, могут быть полезны, если питание сбалансировано и исключает избыток насыщенных жиров. Поэтому яйца можно смело включать в рацион, особенно если следить за качеством других продуктов и поддерживать здоровое питание в целом.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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