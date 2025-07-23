Неизвестный мир квантовых технологий спасёт тысячи жизней: шанс на победу над смертельной болезнью

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ИИ и квантовые технологии помогут создать вакцину против рака мозга
1:37
Здоровье

Компания SandboxAQ, специализирующаяся на квантовых и ИИ-технологиях, заключила партнёрство с биотех-компанией iOncologi для разработки инновационной мРНК-вакцины против глиобластомы, одной из самых агрессивных форм рака мозга.

Искусственный интеллект мозг
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект мозг

Применение ИИ для создания вакцины

Главная цель этого сотрудничества — создание вакцины, направленной на опухоли, скрытые за гематоэнцефалическим барьером и недоступные для иммунной системы. Это будет возможно благодаря использованию платформы AQBioSim от SandboxAQ, которая позволяет моделировать и оптимизировать молекулы с высокой точностью и скоростью.

Возможности и опыт компаний

iOncologi, в свою очередь, привнесёт свой опыт в области РНК-терапий и иммуноинженерии. Ранее компания приобрела швейцарскую TargImmune Therapeutics, что укрепило её компетенции в разработке РНК-лекарств.

Ожидается, что первый кандидат на вакцину против глиобластомы будет готов к клиническим испытаниям через 18 месяцев. Это позволит оценить эффективность нового подхода и откроет новые перспективы в лечении устойчивых опухолей.

Будущее и амбиции

Сотрудничество между SandboxAQ и iOncologi — это лишь начало. Платформа AQBioSim, уже продемонстрировавшая свою эффективность при лечении нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний, теперь будет использоваться для разработки решений в онкологии, что открывает новые горизонты в лечении рака.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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