Пляжи Турции полны отдыхающих, но под водой скрывается настоящая угроза — это не расскажут туристам

Бактерия Vibrio, вызывающая холеру, была обнаружена у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Специалисты предупреждают о потенциальной угрозе, но в Турции не зафиксированы массовые случаи заболевания.
Информацию о массовых случаях заражения Vibrio, распространяемую в соцсетях, называют дезинформацией. В Турции регулярно тестируют воду, и в случае превышения нормы бактерий пляжи закрываются.
Чтобы избежать заражения, важно избегать употребления сырых морепродуктов, особенно устриц, и следить за состоянием кожных покровов. Людям с повреждениями следует избегать купания в морской воде.
Не забывайте о мытье рук, избегайте употребления льда из некипяченой воды и пейте только кипяченую или бутилированную воду, чтобы снизить риск заражения.
Особое внимание стоит уделить детям до 5 лет и пожилым людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта.
При подозрении на заражение Vibrio следует немедленно обратиться к врачу. Летальный исход маловероятен, но инфекция может ослабить иммунитет.
Если в отеле соблюдаются правила санитарной обработки воды, купание будет безопасным. Однако при подозрении на заражение лучше воздержаться от плавания в бассейне или море, сообщает Москва 24.
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