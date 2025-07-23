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Пляжи Турции полны отдыхающих, но под водой скрывается настоящая угроза — это не расскажут туристам

Врачи предупреждают о бактерии Vibrio в Турции: меры предосторожности
1:38
Здоровье

Бактерия Vibrio, вызывающая холеру, была обнаружена у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Специалисты предупреждают о потенциальной угрозе, но в Турции не зафиксированы массовые случаи заболевания.

Турецкий пляж
Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турецкий пляж

Реальная угроза или миф

Информацию о массовых случаях заражения Vibrio, распространяемую в соцсетях, называют дезинформацией. В Турции регулярно тестируют воду, и в случае превышения нормы бактерий пляжи закрываются.

Основные меры предосторожности

Чтобы избежать заражения, важно избегать употребления сырых морепродуктов, особенно устриц, и следить за состоянием кожных покровов. Людям с повреждениями следует избегать купания в морской воде.

Не забывайте о мытье рук, избегайте употребления льда из некипяченой воды и пейте только кипяченую или бутилированную воду, чтобы снизить риск заражения.

Кто в группе риска

Особое внимание стоит уделить детям до 5 лет и пожилым людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта.

При подозрении на заражение Vibrio следует немедленно обратиться к врачу. Летальный исход маловероятен, но инфекция может ослабить иммунитет.

Соблюдение санитарных норм

Если в отеле соблюдаются правила санитарной обработки воды, купание будет безопасным. Однако при подозрении на заражение лучше воздержаться от плавания в бассейне или море, сообщает Москва 24.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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