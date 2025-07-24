Революционный препарат против ожирения и болезней печени: как скрытая сила может изменить метаболизм

Препарат CPACC предотвращает набор веса и болезни печени у мышей

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из UT Health San Antonio, Пенсильванского университета и Корнеллского университета разработали низкомолекулярный препарат, который предотвращает набор веса и защитит печень у мышей, несмотря на их питание с высоким содержанием сахара и жиров. Исследование, опубликованное в Cell Reports, показало, что препарат может стать важным шагом в создании терапии против ожирения и заболеваний, таких как рак печени и болезни сердца, которые связаны с неправильным питанием.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разработка препарата для похудения

Механизм действия препарата

Препарат действует на метаболизм клеток, ограничивая поступление магния в митохондрии — "энергетические станции" клеток. Митохондрии вырабатывают АТФ, который является основным источником энергии для клеток. Магний, который является необходимым минералом для организма, в избыточных количествах замедляет этот процесс. Снижение поступления магния в митохондрии способствует поддержанию нормальной активности энергетических процессов, что позволяет мышам не накапливать жировые отложения, а продолжать сжигать энергию.

Исследования показали, что препарат не только помогает контролировать вес, но и предотвращает развитие жировой болезни печени, которая обычно развивается на фоне неправильного питания.

Роль магния в метаболизме

Исследователи начали с изучения того, как магний влияет на метаболизм клеток, в частности, на выработку АТФ. Магний играет важную роль в контроле уровня сахара в крови, артериального давления и укреплении костей. Однако его избыток в митохондриях может тормозить процесс выработки энергии.

"Магний замедляет выработку энергии, замедляя весь процесс", — пояснил аспирант лаборатории Мунисвами Трэвис Р. Мадарис.

При удалении гена, который транспортирует магний в митохондрии, животные начали более эффективно сжигать калории, что способствовало поддержанию нормального веса и здоровью печени.

Препарат CPACC: результат успешных экспериментов

Препарат, получивший название CPACC, имитирует эффект удаления магния, ограничивая его поступление в митохондрии. В экспериментах с использованием CPACC мыши оставались стройными, здоровыми и не страдали от заболеваний печени. Университет Техаса в Сан-Антонио подал заявку на патент на это средство.

"Снижение уровня магния в митохондриях смягчило негативные последствия длительного диетического стресса", — отметил доктор философии, научный сотрудник лаборатории Мунисвами, Манигандан Венкатесан.

Потенциал препарата

По мнению ученых, препарат может существенно повлиять на борьбу с кардиометаболическими заболеваниями, такими как инфаркт и инсульт, а также уменьшить частоту рака печени, который может развиваться на фоне жировой болезни печени. Исследования показали, что препарат эффективно предотвращает долгосрочные негативные последствия, вызванные рационом с высоким содержанием жиров и сахара.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

