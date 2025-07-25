Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вика Цыганова раскритиковала награждённого званием Богомолова
Дмитрий Губерниев о мечте увидеть Пугачёву в России: она не иноагент, верю в концерт
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому

Избыток соли убивает: как уменьшить ее потребление и не потерять удовольствие от еды

Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
3:31
Здоровье

Соль — важный элемент нашего рациона, но её избыток может стать причиной множества заболеваний. Каждый год около двух миллионов человек по всему миру умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением соли. Важно понимать, как уменьшение её потребления может значительно улучшить здоровье.

Соль
Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Почему избыток соли опасен

Чрезмерное количество соли в рационе вызывает повышение артериального давления, что является основной причиной сердечных приступов и инсультов. Но последствия не ограничиваются только этим — избыточное потребление соли связано с развитием рака пищеварительной системы и хроническими заболеваниями почек. По данным Всемирной организации здравоохранения, среднесуточное потребление соли среди взрослых превышает 10 граммов, а у некоторых мужчин этот показатель может достигать 12 граммов. Это в два раза больше, чем рекомендуемые 5 граммов.

5 золотых правил для сокращения потребления соли

Чтобы избежать негативных последствий избыточного потребления соли и улучшить общее состояние здоровья, можно следовать нескольким простым рекомендациям.

Постепенно уменьшайте количество соли в пище

  • Одним из самых эффективных способов борьбы с излишками соли является постепенное сокращение её количества. Резкие изменения могут вызвать неприятные ощущения и желание вернуть привычный вкус. Вместо этого приучайте вкусовые рецепторы ценить натуральный вкус продуктов.

Используйте специи и травы для улучшения вкуса

  • Замените соль на натуральные специи и травы. Чеснок, розмарин, базилик, тимьян и другие травы не только придают насыщенный вкус, но и имеют полезные для здоровья свойства. Это поможет сделать пищу более вкусной без лишней соли.

Избегайте продуктов с высоким содержанием соли

  • Многие готовые продукты содержат скрытую соль. Это касается консервов, колбасных изделий, полуфабрикатов и фастфуда. Внимательно читайте этикетки и старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием натрия. Лучше готовить еду самостоятельно, используя свежие ингредиенты.

Готовьте без добавления соли

  • Попробуйте готовить блюда без добавления соли, используя натуральные продукты с низким содержанием натрия. Например, вместо того чтобы солить овощи, используйте их натуральный вкус, а также добавляйте свежие специи и травы. Таким образом, вы не только уменьшите потребление соли, но и откроете для себя новые вкусовые ощущения.

Пейте больше воды

  • При избытке соли в организме важно пить больше воды. Это поможет вывести лишний натрий и снизить нагрузку на почки. Регулярное питьё помогает поддерживать нормальный водно-солевой баланс и способствует улучшению обменных процессов в организме.

Маленькие шаги к большому здоровью

Снижение потребления соли — это не только правильный шаг для снижения риска заболеваний сердца и почек, но и способ улучшить общее состояние здоровья. Следуя простым правилам, вы сможете постепенно приучить свои вкусовые рецепторы к натуральным вкусам, что позволит вам поддерживать здоровье и качество жизни на высоком уровне.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль - пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому
США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном
Сергей Безруков устроил семье незабываемый досуг на природе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.