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Как завтрак может замедлить старение? Откройте секреты антивозрастного питания

Кофе, цельнозерновые продукты и сухофрукты замедляют старение, утверждает диетолог
4:43
Здоровье

Завтрак — это не просто первый приём пищи, а стратегический момент, который может повлиять на ваше здоровье, обмен веществ и даже замедлить процессы старения. Многие из нас либо пропускают завтрак, либо импровизируют, но если вы хотите поддержать свою молодость и улучшить качество жизни, стоит задуматься о том, что именно вы едите утром.

Завтрак в уютной кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Завтрак в уютной кухне

Завтрак как залог долголетия

Завтрак должен быть тщательно спланирован. Это не только вопрос того, пропускать или нет первый приём пищи, но и в том, как он может помочь замедлить старение и поддержать когнитивное здоровье.

Что должно быть в идеальном завтраке

  • Углеводы с низким гликемическим индексом: они замедляют усвоение сахара и предотвращают скачки гликемии, что важно для поддержания нормального обмена веществ.
  • Цельнозерновые продукты: такие как овсянка и полба, идеально подходят для утреннего приёма пищи. Они содержат растворимую клетчатку, которая снижает уровень сахара в крови и помогает избежать преждевременного окислительного стресса.
  • Сухофрукты: они являются источником полифенолов, витамина Е и пребиотических волокон, которые питают кишечную микрофлору и помогают контролировать воспалительные реакции в организме.

Кофе: как пить для долголетия

Кофе — это не только утренний ритуал, но и полезный ингредиент для долголетия. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу, важно выбирать правильный сорт. Кофе 100% арабика, обжаренный до сильного уровня, что помогает снизить содержание акриламида — вещества, которое может быть токсичным при интенсивной обжарке.

Как пить кофе правильно

  • Выбирайте кофе с низким содержанием акриламида.
  • Лучше избегать слишком крепких напитков и контролировать количество — умеренность в потреблении кофе важна для здоровья.

Молочные продукты: не все так однозначно

Вопрос молочных продуктов вызывает множество споров, но Манци уверена, что их не стоит полностью исключать из рациона. Например, капучино с полуобезжиренным молоком или йогурт без сахара могут стать отличной частью здорового завтрака, если они сочетаются с цельнозерновыми продуктами и сухофруктами. Это идеальный завтрак в стиле средиземноморья, который помогает замедлить старение.

Для любителей сладкого: полезная альтернатива

Тем, кто не может отказаться от сладкого, Манци предлагает креативную и полезную альтернативу. Она рекомендует приготовить домашнюю пасту из варёного нута, какао, яблок и фундука. Этот десерт не только вкусный, но и полезный, так как он содержит клетчатку, антиоксиданты и полезные жиры.

Пример сбалансированного завтрака

  • Капучино с полуобезжиренным молоком.
  • Ломтик цельнозернового хлеба с пастой из нута, какао, яблока и фундука.
  • Кофе с низким содержанием акриламида.

Распространённые ошибки на завтрак

Манци также обращает внимание на распространённые ошибки, которые люди делают, начиная день.

Ошибка 1: полный отказ от углеводов

  • Многие стараются избегать углеводов, предпочитая белковый завтрак, но это не лучшая стратегия. Углеводы — это топливо для наших клеток. Важно сочетать их с растворимой клетчаткой, которая регулирует их усвоение и предотвращает скачки гликемии. Например, паста из нута на цельнозерновом хлебе поможет сбалансировать уровень сахара в крови.

Ошибка 2: полное исключение сахара

  • Сахар не должен быть "врагом", но его нужно контролировать. Манци рекомендует ограничить потребление сахара до 25 г в день для взрослого человека. Это количество не стоит тратить на полуфабрикаты и продукты с добавленными сахарами.

Особое внимание стоит уделить

  • Печеньям, сокам и вяленому мясу — сахар может быть скрыт в этих продуктах, даже если они не кажутся сладкими.

Правильный завтрак — ключ к долгому и здоровому жизненному пути

Завтрак играет ключевую роль в нашем здоровье и старении. Чтобы поддерживать молодость, важно выбирать правильные продукты, сочетая их для оптимального усвоения и пользы. Придерживайтесь сбалансированного завтрака, богатого углеводами с низким гликемическим индексом, клетчаткой, полифенолами и полезными жирами, и ваши утренние привычки станут важным шагом к долголетию.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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