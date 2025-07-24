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Кошмары и еда: какие продукты вызывают тревожные сны и как их избежать

Канадское исследование подтверждает связь между едой и ночными кошмарами
3:43
Здоровье

Вы когда-нибудь просыпались в холодном поту после ужасающего кошмара и задумывались, что могло его спровоцировать? Оказавшись на грани сна и реальности, мы часто не осознаём, как-то, что мы едим, может влиять на качество нашего сна и содержимое снов. Канадские исследования теперь подтверждают давно существующую гипотезу: определённые продукты могут вызывать более яркие и частые кошмары. Причина, как оказалось, кроется в связи между кишечником и мозгом.

Мужчина страдает от кошмарного сна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина страдает от кошмарного сна

Какие продукты могут вызвать кошмары

Недавнее исследование, проведённое в Монреальском университете на более чем 1000 добровольцах, подтвердило, что-то, что мы едим, может влиять на содержание наших снов. В частности, выделены продукты, которые наиболее часто становятся причиной тревожных и неприятных сновидений.

Продукты, которые нарушают спокойствие ночного сна

  • Сладости и десерты: их влияние на сновидения зафиксировано в 30% случаев.
  • Молочные продукты: они могут спровоцировать кошмары, особенно у людей с непереносимостью лактозы. Это не сам сыр вызывает страхи, а физический дискомфорт в организме.
  • Острая пища: может активировать неприятные ощущения, которые переносятся в сны.
  • Мясо и злаки: тоже могут стать виновниками ночных кошмаров, если они тяжело перевариваются.

Почему еда влияет на сны

Когда мы едим тяжёлую пищу или продукты, вызывающие дискомфорт в животе — например, вздутие, спазмы или газы — эти неприятные ощущения могут не исчезнуть с наступлением сна. Напротив, они могут "перенестись" в сновидения, создавая тревожный фон. Например, молочные продукты могут стать проблемой для людей с непереносимостью лактозы. Из-за невозможности нормального переваривания организм посылает сигналы тревоги, которые затем влияют на наше состояние во время сна.

Пищевая аллергия и её влияние на сон

Не стоит забывать о том, что пищевая аллергия тоже может играть роль в нарушении качества сна. Люди, страдающие от пищевой аллергии, часто сталкиваются с более частыми и интенсивными кошмарами. Это связано с тем, что аллергия может активировать иммунный ответ, который в свою очередь влияет на нервную систему и мозг, что и вызывает тревожные сны.

Время приёма пищи и ночные кошмары

Не только состав пищи, но и время её приёма имеет значение. Поздний ужин или ночные перекусы могут ухудшить качество сна и стать причиной кошмаров. Если человек встаёт ночью, чтобы перекусить, его организм может "подсознательно" превращать все неприятные ощущения в тревожный контент снов, вместо того чтобы просто разбудить его. В этом случае кошмары становятся способом "разбудить" человека.

Как избежать кошмаров и улучшить качество сна

Если вы часто просыпаетесь после кошмаров, стоит пересмотреть вечерние привычки и рацион. Начать можно с простых шагов:

  • Избегайте поздних приёмов пищи - особенно сладких и молочных продуктов.
  • Сократите потребление пищи, которая может вызвать дискомфорт в животе, например, острой или жирной пищи.
  • Для людей с непереносимостью лактозы полезно принимать добавки с лактазой или ограничить молочные продукты.

Понимание того, как еда влияет на ваше самочувствие, может значительно улучшить качество ночного отдыха и снизить частоту кошмаров.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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