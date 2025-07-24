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Когда нужно проверять сердце? Кардиолог раскрывает секреты ранней диагностики, которые могут спасти вашу жизнь

Кардиолог советует начинать проверку сердца с 20 лет для профилактики заболеваний
3:58
Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности по всему миру. Однако, несмотря на это, многие люди ошибочно полагают, что эти болезни касаются лишь пожилых людей. На самом деле, кардиологи уверены: профилактические обследования нужно начинать гораздо раньше, даже если нет явных симптомов.

Консультация кардиолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Консультация кардиолога

Почему важно начинать проверку раньше

Вопрос о том, когда начать проверку состояния сердца, волнует многих. Как правило, люди начинают задумываться о здоровье сердца только с возрастом. Но кардиологи уверены, что заботиться о сердце нужно гораздо раньше.

Основные факторы риска, на которые стоит обратить внимание:

  • Артериальное давление.
  • Уровень сахара в крови.
  • Холестерин.

Эти показатели могут сильно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, и их измерение должно стать частью обычной медицинской практики уже в молодом возрасте. Даже при отсутствии симптомов проверка этих параметров поможет своевременно выявить возможные отклонения и предупредить развитие заболеваний.

Когда следует пройти обследование

Идеальный возраст для начала проверок — 20-25 лет. На этом этапе можно провести первичное обследование, включая анализ крови и измерение артериального давления. Это не только поможет получить исходные данные для дальнейшего мониторинга, но и позволит врачу собрать информацию о вашем семейном анамнезе и образе жизни.

Важные моменты, которые стоит обсудить с врачом

  • Наличие курения в прошлом или настоящем.
  • Уровень стресса в жизни.
  • Соблюдение здорового питания и физической активности.

Если у вас есть факторы риска, такие как курение, ожирение или повышенный холестерин, обследование нужно повторить через 5 лет.

Когда стоит обратиться к врачу при наличии симптомов

Если появляются необычные симптомы, такие как:

  • Боль в груди.
  • Одышка.
  • Головная боль.
  • Звон в ушах.
  • Головокружение или вспышки перед глазами.

Стоит незамедлительно пройти обследование. Также особенно важно это делать в возрасте около 40 лет или даже 35 лет, если у вас есть факторы риска, такие как гипертония, диабет или семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний.

Общие рекомендации

  • Пройти обследование в возрасте 20-25 лет для базовых анализов.
  • Повторить обследование в возрасте 40-45 лет, если есть факторы риска.
  • Для людей старше 50 лет — проводить проверки каждые 2-3 года.

Важность оценки общего риска сердечно-сосудистых заболеваний

Общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно легко оценить с помощью специального опросника, предложенного Французской федерацией кардиологов. Этот инструмент помогает определить вероятность заболеваний в ближайшие 10 лет, учитывая такие факторы, как:

  • Возраст.
  • Пол.
  • Уровень артериального давления.
  • Холестерин.
  • Курение.
  • Наличие диабета.

Полученная информация помогает врачу составить индивидуальный план профилактики и предложить соответствующее лечение.

Как сохранить здоровье сердца

Контроль за состоянием сердца — это не привилегия пожилых людей, а необходимость для каждого. Регулярные обследования с раннего возраста помогают вовремя обнаружить факторы риска и избежать развития заболеваний. Важно не только измерять уровень холестерина и сахара в крови, но и отслеживать артериальное давление. Чем раньше начнется профилактика, тем больше шансов сохранить здоровье сердца на долгие годы.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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