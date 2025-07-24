Когда нужно проверять сердце? Кардиолог раскрывает секреты ранней диагностики, которые могут спасти вашу жизнь

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности по всему миру. Однако, несмотря на это, многие люди ошибочно полагают, что эти болезни касаются лишь пожилых людей. На самом деле, кардиологи уверены: профилактические обследования нужно начинать гораздо раньше, даже если нет явных симптомов.
Вопрос о том, когда начать проверку состояния сердца, волнует многих. Как правило, люди начинают задумываться о здоровье сердца только с возрастом. Но кардиологи уверены, что заботиться о сердце нужно гораздо раньше.
Основные факторы риска, на которые стоит обратить внимание:
Эти показатели могут сильно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, и их измерение должно стать частью обычной медицинской практики уже в молодом возрасте. Даже при отсутствии симптомов проверка этих параметров поможет своевременно выявить возможные отклонения и предупредить развитие заболеваний.
Идеальный возраст для начала проверок — 20-25 лет. На этом этапе можно провести первичное обследование, включая анализ крови и измерение артериального давления. Это не только поможет получить исходные данные для дальнейшего мониторинга, но и позволит врачу собрать информацию о вашем семейном анамнезе и образе жизни.
Если у вас есть факторы риска, такие как курение, ожирение или повышенный холестерин, обследование нужно повторить через 5 лет.
Если появляются необычные симптомы, такие как:
Стоит незамедлительно пройти обследование. Также особенно важно это делать в возрасте около 40 лет или даже 35 лет, если у вас есть факторы риска, такие как гипертония, диабет или семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний.
Общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно легко оценить с помощью специального опросника, предложенного Французской федерацией кардиологов. Этот инструмент помогает определить вероятность заболеваний в ближайшие 10 лет, учитывая такие факторы, как:
Полученная информация помогает врачу составить индивидуальный план профилактики и предложить соответствующее лечение.
Контроль за состоянием сердца — это не привилегия пожилых людей, а необходимость для каждого. Регулярные обследования с раннего возраста помогают вовремя обнаружить факторы риска и избежать развития заболеваний. Важно не только измерять уровень холестерина и сахара в крови, но и отслеживать артериальное давление. Чем раньше начнется профилактика, тем больше шансов сохранить здоровье сердца на долгие годы.
Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
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