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Страх или привычка: почему люди, которые всё контролируют, на самом деле боятся жизни

Психолог объяснил, стремление к контролю связано со страхом перед нестабильностью
4:11
Здоровье

Мы все знаем людей, которые не могут устоять перед искушением контролировать абсолютно всё. Кажется, что их желание управлять всеми процессами и ситуациями — это просто черта характера. Однако психологи уверены: на самом деле, за этим скрывается нечто большее, чем просто стремление к порядку.

Спор в отношениях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спор в отношениях

Контроль как способ борьбы с тревогой

Когда мы сталкиваемся с человеком, который постоянно пытается всё контролировать, сразу можно заметить несколько характерных черт. Он досконально вникает в каждую деталь, испытывает трудности с делегированием полномочий и часто пытается навязать свою волю, убеждённый, что только его решения могут быть правильными. Однако на самом деле такое поведение — не результат характера, а следствие глубокой тревоги и страха.

Психолог объясняет

  • Страх нестабильности: контроль часто становится защитной стратегией для людей, которые боятся неожиданных ситуаций или нестабильности. Это помогает им создать иллюзию безопасности.
  • Иллюзия контроля: когда человек пытается управлять ситуацией до мельчайших деталей, он как бы защищает себя от возможных неприятных сюрпризов.

Такое поведение можно увидеть не только у тревожных людей, но и у тех, кто склонен к флегматизму и стабильности. Им комфортно в привычной среде, где всё предсказуемо, и они избегают неопределённости, которая вызывает страх.

Контроль в отношениях: как он разрушает гармонию

Когда человек, стремящийся к контролю, присутствует в отношениях, это может привести к разрушению баланса.

"Если один из партнёров постоянно проявляет волю к доминированию, это создаёт неравномерное распределение обязанностей и подрывает автономию другого", — объясняет доктор психологии Эмиль Гибер.

Проблемы, с которыми сталкиваются пары, если один из партнеров постоянно пытается контролировать:

  • Потеря доверия: постоянное вмешательство и попытки решить всё за другого могут разрушить доверие в отношениях.
  • Неравномерная нагрузка: контролирующий партнёр может перекладывать на другого задачи, которые считает второстепенными.
  • Конфликты: это может привести к накоплению напряжения и конфликтам, ведь один из партнеров чувствует себя обесцененным или подавленным.

Подобное поведение воспринимается окружающими как авторитаризм, что может изолировать человека от его окружения, несмотря на его хорошие намерения.

Как научиться отпускать и справляться с неопределённостью

Важно осознать, что контролировать всё невозможно. Жизнь полна непредсказуемости, и открытое отношение к этому может принести много положительных сюрпризов. Принятие этого факта позволяет расслабиться и перестать цепляться за стабильность.

Что помогает научиться отпускать контроль

  • Развитие эмпатии: для людей, склонных к гиперконтролю, важно развивать способность слушать и ценить мнение других. Когда контролирующий человек понимает, что мир не крутится только вокруг него, это улучшает отношения.
  • Делегирование: тем, кто привык брать на себя ответственность за всё, нужно научиться доверять другим и делегировать задачи. Это снижает напряжение и позволяет улучшить взаимодействие в группе.

Научитесь принимать сюрпризы и непредсказуемые события как часть жизни. Постепенно подвергать себя неприятным, но полезным ситуациям, например, пробовать что-то новое или давать другим возможность ошибаться — это поможет избавиться от страха перед неизвестным.

Жизнь без гиперконтроля

Контроль — это не результат сильной личности, а скорее способ борьбы с внутренними страхами и беспокойствами. Освободив себя от необходимости контролировать каждую деталь, можно не только улучшить отношения, но и обрести внутреннюю гармонию. Вместо того чтобы пытаться всё контролировать, полезно научиться принимать неопределённость и ценить сотрудничество. Это принесёт гораздо больше удовлетворения и взаимопонимания.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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