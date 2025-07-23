Страх или привычка: почему люди, которые всё контролируют, на самом деле боятся жизни

Психолог объяснил, стремление к контролю связано со страхом перед нестабильностью

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы все знаем людей, которые не могут устоять перед искушением контролировать абсолютно всё. Кажется, что их желание управлять всеми процессами и ситуациями — это просто черта характера. Однако психологи уверены: на самом деле, за этим скрывается нечто большее, чем просто стремление к порядку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спор в отношениях

Контроль как способ борьбы с тревогой

Когда мы сталкиваемся с человеком, который постоянно пытается всё контролировать, сразу можно заметить несколько характерных черт. Он досконально вникает в каждую деталь, испытывает трудности с делегированием полномочий и часто пытается навязать свою волю, убеждённый, что только его решения могут быть правильными. Однако на самом деле такое поведение — не результат характера, а следствие глубокой тревоги и страха.

Психолог объясняет

Страх нестабильности: контроль часто становится защитной стратегией для людей, которые боятся неожиданных ситуаций или нестабильности. Это помогает им создать иллюзию безопасности.

контроль часто становится защитной стратегией для людей, которые боятся неожиданных ситуаций или нестабильности. Это помогает им создать иллюзию безопасности. Иллюзия контроля: когда человек пытается управлять ситуацией до мельчайших деталей, он как бы защищает себя от возможных неприятных сюрпризов.

Такое поведение можно увидеть не только у тревожных людей, но и у тех, кто склонен к флегматизму и стабильности. Им комфортно в привычной среде, где всё предсказуемо, и они избегают неопределённости, которая вызывает страх.

Контроль в отношениях: как он разрушает гармонию

Когда человек, стремящийся к контролю, присутствует в отношениях, это может привести к разрушению баланса.

"Если один из партнёров постоянно проявляет волю к доминированию, это создаёт неравномерное распределение обязанностей и подрывает автономию другого", — объясняет доктор психологии Эмиль Гибер.

Проблемы, с которыми сталкиваются пары, если один из партнеров постоянно пытается контролировать:

Потеря доверия: постоянное вмешательство и попытки решить всё за другого могут разрушить доверие в отношениях.

постоянное вмешательство и попытки решить всё за другого могут разрушить доверие в отношениях. Неравномерная нагрузка: контролирующий партнёр может перекладывать на другого задачи, которые считает второстепенными.

контролирующий партнёр может перекладывать на другого задачи, которые считает второстепенными. Конфликты: это может привести к накоплению напряжения и конфликтам, ведь один из партнеров чувствует себя обесцененным или подавленным.

Подобное поведение воспринимается окружающими как авторитаризм, что может изолировать человека от его окружения, несмотря на его хорошие намерения.

Как научиться отпускать и справляться с неопределённостью

Важно осознать, что контролировать всё невозможно. Жизнь полна непредсказуемости, и открытое отношение к этому может принести много положительных сюрпризов. Принятие этого факта позволяет расслабиться и перестать цепляться за стабильность.

Что помогает научиться отпускать контроль

Развитие эмпатии: для людей, склонных к гиперконтролю, важно развивать способность слушать и ценить мнение других. Когда контролирующий человек понимает, что мир не крутится только вокруг него, это улучшает отношения.

для людей, склонных к гиперконтролю, важно развивать способность слушать и ценить мнение других. Когда контролирующий человек понимает, что мир не крутится только вокруг него, это улучшает отношения. Делегирование: тем, кто привык брать на себя ответственность за всё, нужно научиться доверять другим и делегировать задачи. Это снижает напряжение и позволяет улучшить взаимодействие в группе.

Научитесь принимать сюрпризы и непредсказуемые события как часть жизни. Постепенно подвергать себя неприятным, но полезным ситуациям, например, пробовать что-то новое или давать другим возможность ошибаться — это поможет избавиться от страха перед неизвестным.

Жизнь без гиперконтроля

Контроль — это не результат сильной личности, а скорее способ борьбы с внутренними страхами и беспокойствами. Освободив себя от необходимости контролировать каждую деталь, можно не только улучшить отношения, но и обрести внутреннюю гармонию. Вместо того чтобы пытаться всё контролировать, полезно научиться принимать неопределённость и ценить сотрудничество. Это принесёт гораздо больше удовлетворения и взаимопонимания.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

