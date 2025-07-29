Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк

Как японский метод сна помогает забыть о бессоннице за 60 секунд — узнайте секреты здорового отдыха

Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
3:08
Здоровье

Не можете заснуть, ворочаясь в постели и считая овец? Вы не одиноки. Миллионы людей сталкиваются с бессонницей. Существует множество советов, обещающих улучшить сон, но работают ли они? Японский метод поможет вам заснуть за минуту.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Для хорошего сна не нужны дорогие гаджеты или лекарства. Достаточно вдохновиться восточной мудростью. Хироши Такеда, японский специалист по сну, разработал простой и эффективный способ, который помогает японцам спать без проблем. В основе метода — "шикибутон".

Шикибутон для здорового сна

Если вы спите на мягком матрасе и используете много подушек, возможно, вы плохо спите. По словам Хироши Такеды, секрет крепкого сна — в минимализме. Шикибутон (произносится как "шикибутан") — это жёсткий сворачиваемый матрас, который раскладывается прямо на полу. Он имитирует сон на земле с минимальной поддержкой, пишет vlasta.cz.

Почему жёсткая поверхность лучше?

Может показаться, что это радикальное решение. Если у вас болят колени или вы не можете спать на полу, этот метод вам не подойдёт. Однако исследования показывают, что жёсткая поверхность поддерживает правильное положение позвоночника, уменьшает давление на тело и улучшает кровообращение.

Внедрение метода в домашний обиход

Хотите улучшить сон без глобальных перемен? Начните с малого. Если у вас нет шикибутона, подумайте о замене матраса на более жёсткий или о кровати с низкой рамой. Это поможет вам засыпать быстрее и чувствовать себя лучше.

Опасность множества подушек

Сколько подушек вы используете? Одна, две или больше? Физиотерапевт Сэмми Шпигель предупреждает, что избыточное количество подушек может негативно сказаться на вашем здоровье. Также важно обратить внимание на качество подушки. Если она слишком мягкая, она не обеспечит необходимую поддержку.

Подушка собакава — японское решение

Какую подушку выбрать? Попробуйте подушку "собакава", которую японцы используют уже много веков. Эти подушки популярны во всём мире и не только из-за своего дизайна.

Подушка "собакава" наполнена гречневой лузгой, что делает её идеальной для поддержки головы и шеи. Она не сохраняет тепло, гипоаллергенна и может помочь при мигрени. Кроме того, она экологична и долговечна.

Дыхательная техника 4-7-8

Помимо жёсткого матраса и правильной подушки, попробуйте включить в свою рутину успокаивающее дыхание. Японская техника дыхательных упражнений, используемая мастерами дзен, может помочь вам расслабиться. Вдохните на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд и выдохните на 8 секунд. Это замедляет сердцебиение и помогает достичь глубокого расслабления.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.