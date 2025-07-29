Как японский метод сна помогает забыть о бессоннице за 60 секунд — узнайте секреты здорового отдыха

Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не можете заснуть, ворочаясь в постели и считая овец? Вы не одиноки. Миллионы людей сталкиваются с бессонницей. Существует множество советов, обещающих улучшить сон, но работают ли они? Японский метод поможет вам заснуть за минуту.

Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Для хорошего сна не нужны дорогие гаджеты или лекарства. Достаточно вдохновиться восточной мудростью. Хироши Такеда, японский специалист по сну, разработал простой и эффективный способ, который помогает японцам спать без проблем. В основе метода — "шикибутон".

Шикибутон для здорового сна

Если вы спите на мягком матрасе и используете много подушек, возможно, вы плохо спите. По словам Хироши Такеды, секрет крепкого сна — в минимализме. Шикибутон (произносится как "шикибутан") — это жёсткий сворачиваемый матрас, который раскладывается прямо на полу. Он имитирует сон на земле с минимальной поддержкой, пишет vlasta.cz.

Почему жёсткая поверхность лучше?

Может показаться, что это радикальное решение. Если у вас болят колени или вы не можете спать на полу, этот метод вам не подойдёт. Однако исследования показывают, что жёсткая поверхность поддерживает правильное положение позвоночника, уменьшает давление на тело и улучшает кровообращение.

Внедрение метода в домашний обиход

Хотите улучшить сон без глобальных перемен? Начните с малого. Если у вас нет шикибутона, подумайте о замене матраса на более жёсткий или о кровати с низкой рамой. Это поможет вам засыпать быстрее и чувствовать себя лучше.

Опасность множества подушек

Сколько подушек вы используете? Одна, две или больше? Физиотерапевт Сэмми Шпигель предупреждает, что избыточное количество подушек может негативно сказаться на вашем здоровье. Также важно обратить внимание на качество подушки. Если она слишком мягкая, она не обеспечит необходимую поддержку.

Подушка собакава — японское решение

Какую подушку выбрать? Попробуйте подушку "собакава", которую японцы используют уже много веков. Эти подушки популярны во всём мире и не только из-за своего дизайна.

Подушка "собакава" наполнена гречневой лузгой, что делает её идеальной для поддержки головы и шеи. Она не сохраняет тепло, гипоаллергенна и может помочь при мигрени. Кроме того, она экологична и долговечна.

Дыхательная техника 4-7-8

Помимо жёсткого матраса и правильной подушки, попробуйте включить в свою рутину успокаивающее дыхание. Японская техника дыхательных упражнений, используемая мастерами дзен, может помочь вам расслабиться. Вдохните на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд и выдохните на 8 секунд. Это замедляет сердцебиение и помогает достичь глубокого расслабления.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

