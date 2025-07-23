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В мозге найден скрытый выключатель алкоголизма: открытие, которое может изменить лечение зависимостей

Ученые нашли в мозге кластер из 500 нейронов, регулирующих потребление алкоголя
Здоровье

Ученые нашли в мозге скрытый механизм, который может стать ключом к лечению алкоголизма. Все это благодаря экспериментам с мышами, где активация всего лишь 500 нейронов резко снижала их тягу к спиртному. Это открытие открывает новые горизонты в нейробиологии и может привести к созданию инновационных методов лечения.

Девушка пьет вино
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет вино

В чем суть открытия

Исследования, проведенные учеными и опубликованные в журнале Nature Neuroscience, показывают, что в мозге животных может быть своеобразный "выключатель", который регулирует их потребление алкоголя. Активировав или, наоборот, заблокировав работу этого небольшого кластера нейронов, ученые смогли полностью контролировать количество выпиваемого животными спиртного.

Ключевые моменты

  • Открытие касается активации 500 нейронов, что демонстрирует, как можно контролировать поведение.
  • Это исследование впервые демонстрирует, как нейронные цепи могут тормозить тягу к алкоголю.

"Это открытие доказывает, что не нужно много нейронов, чтобы управлять поведением". — отметил ведущий автор исследования Жиль Мартин.

Понимание таких механизмов может привести к созданию новых терапевтических методов.

Мозг и алкоголь: как работает выключатель

Для того чтобы разгадать этот "выключатель", ученые использовали передовые методы, такие как оптогенетика — технология, которая позволяет включать и выключать нейроны с помощью света.

  • Медиальная орбитофронтальная кора — именно эта часть мозга оказалась ответственна за потребление алкоголя.
  • Исследователи обнаружили, что активация этого нейронного кластера приводит к значительному снижению потребления алкоголя у мышей.
  • В свою очередь, блокировка нейронов увеличивает желание пить.

Таким образом, эта область мозга выполняет функцию "тормоза", подавляя чрезмерное увлечение спиртным.

Что это значит для лечения алкоголизма

Исходя из результатов, ученые предполагают, что этот нейронный кластер может стать новой терапевтической целью для лечения расстройств, связанных с алкоголем. Если у людей будет найден аналогичный механизм, это позволит создать более эффективные методы терапии алкоголизма.

Важный момент

  • Тормозящий механизм может отсутствовать или быть менее активным у людей, которые страдают от зависимости.
  • Это объясняет, почему одни люди легче контролируют свои привычки, а другие — нет.

"Отсутствие этого тормозного механизма может способствовать запоям". — пояснил специалист по нейробиологии Дэвид Вернер.

Открытие специфичности нейронов

Исследования также удивили ученых тем, что найденный кластер нейронов специфичен именно для алкоголя. При активации этих нейронов потребление сахара или других веществ не изменялось, что указывает на его высокую специфичность. Это открытие, по словам ученых, подчеркивает важность индивидуальных нейронных ансамблей в процессе формирования зависимостей.

Что удивило ученых

  • Кластер нейронов, регулирующий потребление алкоголя, не влияет на потребление сахара.
  • Это подтверждает уникальность его воздействия на алкоголизм.

Будущее исследований

Теперь ученые должны ответить на несколько ключевых вопросов:

  • Как этот механизм работает у людей, страдающих от хронического алкоголизма.
  • Может ли длительное воздействие алкоголя на нейроны изменить их работу.

Эти вопросы станут центром будущих исследований, которые могут помочь разработать новые методы лечения зависимостей, исходя из индивидуальных особенностей нервной системы.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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