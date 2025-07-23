В мозге найден скрытый выключатель алкоголизма: открытие, которое может изменить лечение зависимостей

Ученые нашли в мозге скрытый механизм, который может стать ключом к лечению алкоголизма. Все это благодаря экспериментам с мышами, где активация всего лишь 500 нейронов резко снижала их тягу к спиртному. Это открытие открывает новые горизонты в нейробиологии и может привести к созданию инновационных методов лечения.
Исследования, проведенные учеными и опубликованные в журнале Nature Neuroscience, показывают, что в мозге животных может быть своеобразный "выключатель", который регулирует их потребление алкоголя. Активировав или, наоборот, заблокировав работу этого небольшого кластера нейронов, ученые смогли полностью контролировать количество выпиваемого животными спиртного.
"Это открытие доказывает, что не нужно много нейронов, чтобы управлять поведением". — отметил ведущий автор исследования Жиль Мартин.
Понимание таких механизмов может привести к созданию новых терапевтических методов.
Для того чтобы разгадать этот "выключатель", ученые использовали передовые методы, такие как оптогенетика — технология, которая позволяет включать и выключать нейроны с помощью света.
Таким образом, эта область мозга выполняет функцию "тормоза", подавляя чрезмерное увлечение спиртным.
Исходя из результатов, ученые предполагают, что этот нейронный кластер может стать новой терапевтической целью для лечения расстройств, связанных с алкоголем. Если у людей будет найден аналогичный механизм, это позволит создать более эффективные методы терапии алкоголизма.
"Отсутствие этого тормозного механизма может способствовать запоям". — пояснил специалист по нейробиологии Дэвид Вернер.
Исследования также удивили ученых тем, что найденный кластер нейронов специфичен именно для алкоголя. При активации этих нейронов потребление сахара или других веществ не изменялось, что указывает на его высокую специфичность. Это открытие, по словам ученых, подчеркивает важность индивидуальных нейронных ансамблей в процессе формирования зависимостей.
Теперь ученые должны ответить на несколько ключевых вопросов:
Эти вопросы станут центром будущих исследований, которые могут помочь разработать новые методы лечения зависимостей, исходя из индивидуальных особенностей нервной системы.
Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
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