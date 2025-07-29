Тонометр показал 130 на 85? Не спешите пить таблетки — врачи объясняют, почему

Врачи: после 60 лет давление до 140 на 90 может быть опасным

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артериальное давление — важный показатель здоровья, который помогает выявить проблемы с сердцем и сосудами. Врачи всегда проверяют давление при осмотре, чтобы оценить общее состояние пациента. Но знаете ли вы, какое давление является нормой для вашего возраста?

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На приёме у врача

Представьте, что артериальное давление - это как давление воды в водопроводной трубе. Только в этом случае "трубой" служит кровеносная система, а "насосом" — сердце, которое непрерывно качает кровь.

Почему важно контролировать давление

Высокое давление увеличивает нагрузку на сосуды, заставляя сердце работать интенсивнее. Это может привести к его преждевременному износу. Низкое давление, в свою очередь, снижает кровоснабжение органов, вызывая слабость, головокружение и даже потерю сознания, предупреждает vlasta. cz.

Что считается нормой в 20 и более лет

У молодых людей давление обычно составляет около 120/80 мм рт. ст., что считается оптимальным. Если давление немного выше, например, 130/85, это не всегда повод для беспокойства. Врач может поинтересоваться вашим образом жизни, уровнем стресса и физической активностью. Однако если высокое давление становится постоянным, это может указывать на возможные проблемы со здоровьем.

Как меняется давление после 40 лет

С возрастом артериальное давление может немного повыситься. Показатель 130/80 мм рт. ст. в этом возрасте считается нормой. Если же давление часто поднимается до 135/85 или выше, это сигнал к тому, что стоит пересмотреть свой образ жизни: увеличить физическую активность, отказаться от вредных привычек и, возможно, начать принимать лекарства по назначению врача.

Какое давление считается нормой после 60 лет

В пожилом возрасте возможно небольшое повышение артериального давления — до 130/80 мм рт. ст. считается нормой. Однако если давление поднимается до 140/90 мм рт. ст. или выше, это повод для более пристального внимания. Также стоит учитывать, что у некоторых пожилых людей давление может быть немного ниже нормы, что также может негативно сказываться на здоровье. Важно регулярно измерять давление дома — например, раз в неделю — и фиксировать результаты.

Как правильно измерять артериальное давление

Многие люди испытывают волнение во время визита к врачу, что может привести к повышению давления. Поэтому врачи могут проводить несколько измерений подряд. Чтобы получить точные результаты, следуйте этим рекомендациям:

Сядьте спокойно на 5 минут перед измерением. Не курите и не употребляйте кофеин за час до процедуры. Поставьте ноги на пол и не наклоняйтесь вперёд. Держите руку на уровне сердца. Избегайте скрещивания ног, разговоров и движений во время измерения. Записывайте результаты измерений или сохраняйте их в памяти прибора.

Важно учитывать не только отдельные показатели, но и динамику давления в течение длительного времени. Если вы замечаете, что ваше давление часто отклоняется от нормы, обязательно обратитесь к врачу для консультации.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

