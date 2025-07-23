Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Система испарений предотвращает повышение давления в топливном баке в жаркую погоду
Минтруд предложил установить МРОТ в 2026 году на уровне 27 093 рублей
Бульон из мяса: стоит ли заменять первую воду, чтобы сохранить вкус?
Как обрезать лаванду после цветения в июле
Соседов заявил, что Марго Овсянникова купила себе дружбу с Киркоровым
Как победить акне на жирной коже? Откройте для себя лучшие маски для очищения и заживления
Комикесса Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз: шокирующая история
Как японские авиакомпании обеспечивают непревзойдённый сервис для пассажиров
Ксения Собчак опубликовала данные ФНС об отсутствии долгов у своего ресторана

Эти два продукта опаснее сахара и копчёностей: почему врачи настоятельно советуют их исключить

Алкоголь и трансжиры связаны с развитием нескольких видов рака, утверждает врач
Здоровье

Многие продукты, которые часто попадают в категорию "вредных", такие как бургеры, чипсы и сладкие газировки, действительно могут быть опасны для организма. Однако, как объясняет гастроэнтеролог, их употребление в умеренных количествах и редко — не будет иметь значительного негативного воздействия на здоровье. Но есть два компонента, которые стоит исключить из рациона навсегда — алкоголь и трансжиры. Эти продукты несут реальную угрозу для здоровья, в частности, способствуют развитию онкологических заболеваний.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Алкоголь и его связь с онкологией

"Алкоголь вызывает не менее семи видов рака", — подчеркивает терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.

По её словам, алкоголь не только провоцирует развитие различных форм рака, но и оказывает нагрузку на все органы и системы организма. Врачи уже давно определили, что регулярное потребление спиртных напитков связано с повышенным риском возникновения опухолей в печени, поджелудочной железе, а также рака ротовой полости и горла. Поэтому рекомендуется полностью исключить алкоголь из рациона, если есть возможность избежать его употребления.

Трансжиры: скрытая угроза для здоровья

Кроме алкоголя, следует быть особенно осторожным с продуктами, содержащими трансжиры. Эти вещества ранее активно использовались для производства маргарина и других продуктов, но сейчас ситуация изменилась.

"Трансжиры вредны для организма, они оказывают прямое влияние на развитие онкологических заболеваний", — объясняет врач.

Однако стоит отметить, что не все продукты, маркированные как "маргарин", содержат опасные трансжиры. Современные технологии производства позволили существенно улучшить состав маргарина.

Сухарева пояснила, что на упаковке современных маргаринов должна быть надпись о том, что продукт не содержит частично гидрогенизированных жиров. Такой маргарин безопасен для здоровья и может использоваться в качестве ингредиента для выпечки. Если же на упаковке указано количество трансизомеров (обычно <0,5%), то продукт тоже является безопасным для потребления. Ранее же методы, используемые для затвердевания растительных жиров, не были совершенными, и как результат — на рынке появлялись продукты с высоким содержанием трансжиров, которые могли нанести вред организму.

Современное производство маргарина: что изменилось

Сегодня производство маргаринов использует более безопасный метод — ферментативную переэтерификацию, который исключает образование трансжиров. Это позволяет производителям предлагать потребителям качественный продукт без вредных веществ, которые могут спровоцировать развитие заболеваний, включая рак.

Вместо частичной гидрогенизации, которая приводила к образованию трансжиров, новая технология позволяет сохранить все полезные свойства растительных масел и минимизировать их воздействие на здоровье. Это значительное улучшение в производственном процессе позволяет уменьшить риск возникновения заболеваний, связанных с питанием, и снизить опасность от трансжиров, которые использовались в прошлом.

О маргарине и его роли в питании

Маргарин сегодня — это не тот продукт, что был популярным несколько десятилетий назад. Если в прошлом его составляющие включали трансжиры, то современный маргарин при правильном выборе может быть безопасным для здоровья. Это важно учитывать при его покупке, а также при планировании рациона.

"Если мы выбираем маргарин для выпечки, стоит обращать внимание на его состав. Продукт без частично гидрогенизированных жиров будет безопасен для организма", — добавила Сухарева в своем канале.

Влияние пищи на уровень холестерина

Вместе с рекомендациями по исключению алкоголя и трансжиров из рациона, Сухарева также подчеркнула важность правильного питания для снижения уровня холестерина. Овощи, богатые растворимой клетчаткой, играют важную роль в выведении холестерина из организма. Они связывают его ещё в пищеварительной системе, прежде чем он попадёт в кровоток. Это помогает снизить общий уровень холестерина на 10-15%. Хотя диета не может полностью решить проблему, она все же играет важную роль в поддержании нормального уровня холестерина.

Многие люди недооценили значение питания в борьбе с заболеваниями, связанными с холестерином, а также с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но правильные продукты могут сыграть ключевую роль в профилактике и лечении таких состояний.

Чтобы минимизировать риск развития опасных заболеваний, важно следить за своим рационом и исключить из него продукты, которые могут нанести вред организму. Алкоголь и трансжиры — это два компонента, которые нужно постараться полностью исключить из повседневного питания. На смену маргарину с трансжирами пришли более безопасные варианты, которые можно использовать без ущерба для здоровья.

Питание — это не только способ насыщения организма, но и важный инструмент для поддержания здоровья. Рекомендуется делать акцент на свежих овощах и продуктах, которые поддерживают нормальный уровень холестерина. Правильный выбор продуктов поможет предотвратить развитие многих заболеваний и поддержать здоровье на протяжении долгих лет, сообщает "Царьград".

Уточнения

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Комикесса Катя Котофеева отменила концерт из-за угроз: шокирующая история
Как японские авиакомпании обеспечивают непревзойдённый сервис для пассажиров
Ксения Собчак опубликовала данные ФНС об отсутствии долгов у своего ресторана
Белый уксус и другие способы сохранить полотенца мягкими — советы эксперта
Сдвиг миграции горбатых китов наблюдается по всему миру, от Австралии до США
Что сажать в огороде в конце июля
Время не ждёт: блюда, приготовленные роботами, за рекордные 90 секунд
Перегрузки и неправильный уход за автомобилем ускоряют его износ
Чайные пакетики выделяют микропластик, который может попасть в организм
Новый закон запрещает отчуждение садовых участков без домов и построек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.