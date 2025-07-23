Эти два продукта опаснее сахара и копчёностей: почему врачи настоятельно советуют их исключить

Алкоголь и трансжиры связаны с развитием нескольких видов рака, утверждает врач

Многие продукты, которые часто попадают в категорию "вредных", такие как бургеры, чипсы и сладкие газировки, действительно могут быть опасны для организма. Однако, как объясняет гастроэнтеролог, их употребление в умеренных количествах и редко — не будет иметь значительного негативного воздействия на здоровье. Но есть два компонента, которые стоит исключить из рациона навсегда — алкоголь и трансжиры. Эти продукты несут реальную угрозу для здоровья, в частности, способствуют развитию онкологических заболеваний.

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Алкоголь и его связь с онкологией

"Алкоголь вызывает не менее семи видов рака", — подчеркивает терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.

По её словам, алкоголь не только провоцирует развитие различных форм рака, но и оказывает нагрузку на все органы и системы организма. Врачи уже давно определили, что регулярное потребление спиртных напитков связано с повышенным риском возникновения опухолей в печени, поджелудочной железе, а также рака ротовой полости и горла. Поэтому рекомендуется полностью исключить алкоголь из рациона, если есть возможность избежать его употребления.

Трансжиры: скрытая угроза для здоровья

Кроме алкоголя, следует быть особенно осторожным с продуктами, содержащими трансжиры. Эти вещества ранее активно использовались для производства маргарина и других продуктов, но сейчас ситуация изменилась.

"Трансжиры вредны для организма, они оказывают прямое влияние на развитие онкологических заболеваний", — объясняет врач.

Однако стоит отметить, что не все продукты, маркированные как "маргарин", содержат опасные трансжиры. Современные технологии производства позволили существенно улучшить состав маргарина.

Сухарева пояснила, что на упаковке современных маргаринов должна быть надпись о том, что продукт не содержит частично гидрогенизированных жиров. Такой маргарин безопасен для здоровья и может использоваться в качестве ингредиента для выпечки. Если же на упаковке указано количество трансизомеров (обычно <0,5%), то продукт тоже является безопасным для потребления. Ранее же методы, используемые для затвердевания растительных жиров, не были совершенными, и как результат — на рынке появлялись продукты с высоким содержанием трансжиров, которые могли нанести вред организму.

Современное производство маргарина: что изменилось

Сегодня производство маргаринов использует более безопасный метод — ферментативную переэтерификацию, который исключает образование трансжиров. Это позволяет производителям предлагать потребителям качественный продукт без вредных веществ, которые могут спровоцировать развитие заболеваний, включая рак.

Вместо частичной гидрогенизации, которая приводила к образованию трансжиров, новая технология позволяет сохранить все полезные свойства растительных масел и минимизировать их воздействие на здоровье. Это значительное улучшение в производственном процессе позволяет уменьшить риск возникновения заболеваний, связанных с питанием, и снизить опасность от трансжиров, которые использовались в прошлом.

О маргарине и его роли в питании

Маргарин сегодня — это не тот продукт, что был популярным несколько десятилетий назад. Если в прошлом его составляющие включали трансжиры, то современный маргарин при правильном выборе может быть безопасным для здоровья. Это важно учитывать при его покупке, а также при планировании рациона.

"Если мы выбираем маргарин для выпечки, стоит обращать внимание на его состав. Продукт без частично гидрогенизированных жиров будет безопасен для организма", — добавила Сухарева в своем канале.

Влияние пищи на уровень холестерина

Вместе с рекомендациями по исключению алкоголя и трансжиров из рациона, Сухарева также подчеркнула важность правильного питания для снижения уровня холестерина. Овощи, богатые растворимой клетчаткой, играют важную роль в выведении холестерина из организма. Они связывают его ещё в пищеварительной системе, прежде чем он попадёт в кровоток. Это помогает снизить общий уровень холестерина на 10-15%. Хотя диета не может полностью решить проблему, она все же играет важную роль в поддержании нормального уровня холестерина.

Многие люди недооценили значение питания в борьбе с заболеваниями, связанными с холестерином, а также с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но правильные продукты могут сыграть ключевую роль в профилактике и лечении таких состояний.

Чтобы минимизировать риск развития опасных заболеваний, важно следить за своим рационом и исключить из него продукты, которые могут нанести вред организму. Алкоголь и трансжиры — это два компонента, которые нужно постараться полностью исключить из повседневного питания. На смену маргарину с трансжирами пришли более безопасные варианты, которые можно использовать без ущерба для здоровья.

Питание — это не только способ насыщения организма, но и важный инструмент для поддержания здоровья. Рекомендуется делать акцент на свежих овощах и продуктах, которые поддерживают нормальный уровень холестерина. Правильный выбор продуктов поможет предотвратить развитие многих заболеваний и поддержать здоровье на протяжении долгих лет, сообщает "Царьград".

Уточнения

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".

