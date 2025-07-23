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Какие таблетки стоит взять с собой на отдых, чтобы не искать аптеку в панике

Какие медикаменты включить в дорожную аптечку — совет врача М. Бережной
Здоровье

Летний отпуск — время долгожданного отдыха, но даже в поездке важно быть готовым к возможным неприятностям. Врач М. Бережная рассказала, какие медикаменты стоит взять с собой, чтобы отпуск прошёл спокойно.

аптечка
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
аптечка

Что обязательно должно быть в аптечке для отпуска

Первое, что нужно положить в аптечку, — это лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе. Их должно быть достаточно на весь период поездки. Также стоит включить жизненно важные препараты — без них нельзя оставаться ни дня.

Лекарства на случай температуры и боли

Обязательно стоит захватить жаропонижающие средства. В некоторых странах такие препараты могут продаваться только по рецепту, поэтому лучше приобрести их заранее.

Антигистамины и средства для пищеварения

Во время отпуска часто возникают аллергические реакции, особенно при смене климата, рациона или контакте с растениями. На этот случай подойдут проверенные антигистаминные препараты. Если появятся проблемы с пищеварением, пригодятся энтеросорбенты и спазмолитики.

Только знакомые лекарства

Бережная подчёркивает: не стоит брать в поездку новые лекарства. Лучше положить в аптечку проверенные средства, на которые у вас точно нет аллергии и которые не вызовут неожиданных реакций.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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