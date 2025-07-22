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Головная боль, которая может стоить жизни: когда стоит обратиться к врачу

Головная боль, не проходящая после обезболивающих, требует обращения к врачу
3:58
Здоровье

Головная боль — распространённая проблема, которая может возникнуть по множеству причин: усталость, стресс, изменения погоды или плохое питание. Однако в некоторых случаях головная боль может быть сигналом серьёзной проблемы, и важно уметь отличить её от обычного недомогания. Вот несколько признаков, которые указывают на необходимость немедленного обращения к врачу.

Усталость
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Когда головная боль требует внимания

Изменения в частоте или интенсивности головных болей

  • Если ваши головные боли стали чаще или болезненнее, это уже повод обратиться к врачу. Например, если головные боли, которые раньше были редкими и слабыми, начали появляться регулярно или стали усиливаться, это может быть признаком внутренней проблемы.

Симптомы, сопровождающие головную боль

  • Если головная боль сопровождается другими симптомами, такими как усталость, лихорадка, ночная потливость или двоение в глазах, это может указывать на более серьёзную проблему, такую как инфекция или повышенное внутричерепное давление.

Возрастные изменения

  • Для людей старше 50 лет важно быть особенно внимательными к головным болям. Если головная боль изменила характер или появилось что-то новое, что раньше не наблюдалось, это может быть связано с заболеваниями, возрастными изменениями или нарушением кровообращения.

Головная боль после физической активности или кашля

  • Если головная боль усиливается после физических упражнений, секса, кашля или при лежании, это может быть связано с повышением внутричерепного давления. В таких случаях важно исключить возможность опухоли или других серьёзных заболеваний.

Боль, не проходящая от обычных обезболивающих средств

  • Если головная боль не исчезает даже после приёма безрецептурных обезболивающих средств, таких как ибупрофен или парацетамол, стоит немедленно обратиться к врачу для выяснения причины боли.

Когда головная боль требует неотложной медицинской помощи

Есть несколько симптомов, при которых нужно немедленно обратиться за помощью:

Головная боль, похожая на удар грома

  • Если боль начинается резко и сильно усиливается за несколько секунд, это может быть признаком кровоизлияния в мозг или других серьёзных заболеваний. Такой тип головной боли иногда называют "худшей в жизни".

Головная боль с лихорадкой и скованностью шеи

  • Это сочетание симптомов может указывать на менингит — опасное воспаление оболочек мозга, которое требует срочного вмешательства.

Головная боль с неврологическими симптомами

  • Если головная боль сопровождается изменениями зрения, трудностями в речи, слабостью или онемением, это может быть признаком инсульта. Если симптомы затрагивают только одну сторону тела, это особенно опасно и требует немедленного обращения к врачу.

Головная боль с рвотой

  • Рвота при головной боли может быть связана с мигренью, но также может указывать на более серьёзные состояния, такие как разрыв аневризмы или кровоизлияние в мозг.

Головная боль после удара головой

  • После травмы головы — например, при падении или автомобильной аварии — головная боль может быть признаком сотрясения мозга или других повреждений. В таких случаях обязательно нужно обратиться к врачу.

Головная боль часто воспринимается как обычное недомогание, но в некоторых случаях она может быть симптомом более серьёзных заболеваний. Важно быть внимательным к изменениям в характере головной боли, а также к сопутствующим симптомам, таким как рвота, нарушение зрения или слабость. Если головная боль становится интенсивной, не поддаётся лечению или сопровождается неврологическими симптомами, немедленно обратитесь к врачу.

Уточнения

Головна́я боль - боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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