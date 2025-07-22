Головная боль, которая может стоить жизни: когда стоит обратиться к врачу

Головная боль, не проходящая после обезболивающих, требует обращения к врачу

3:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головная боль — распространённая проблема, которая может возникнуть по множеству причин: усталость, стресс, изменения погоды или плохое питание. Однако в некоторых случаях головная боль может быть сигналом серьёзной проблемы, и важно уметь отличить её от обычного недомогания. Вот несколько признаков, которые указывают на необходимость немедленного обращения к врачу.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

Когда головная боль требует внимания

Изменения в частоте или интенсивности головных болей

Если ваши головные боли стали чаще или болезненнее, это уже повод обратиться к врачу. Например, если головные боли, которые раньше были редкими и слабыми, начали появляться регулярно или стали усиливаться, это может быть признаком внутренней проблемы.

Симптомы, сопровождающие головную боль

Если головная боль сопровождается другими симптомами, такими как усталость, лихорадка, ночная потливость или двоение в глазах, это может указывать на более серьёзную проблему, такую как инфекция или повышенное внутричерепное давление.

Возрастные изменения

Для людей старше 50 лет важно быть особенно внимательными к головным болям. Если головная боль изменила характер или появилось что-то новое, что раньше не наблюдалось, это может быть связано с заболеваниями, возрастными изменениями или нарушением кровообращения.

Головная боль после физической активности или кашля

Если головная боль усиливается после физических упражнений, секса, кашля или при лежании, это может быть связано с повышением внутричерепного давления. В таких случаях важно исключить возможность опухоли или других серьёзных заболеваний.

Боль, не проходящая от обычных обезболивающих средств

Если головная боль не исчезает даже после приёма безрецептурных обезболивающих средств, таких как ибупрофен или парацетамол, стоит немедленно обратиться к врачу для выяснения причины боли.

Когда головная боль требует неотложной медицинской помощи

Есть несколько симптомов, при которых нужно немедленно обратиться за помощью:

Головная боль, похожая на удар грома

Если боль начинается резко и сильно усиливается за несколько секунд, это может быть признаком кровоизлияния в мозг или других серьёзных заболеваний. Такой тип головной боли иногда называют "худшей в жизни".

Головная боль с лихорадкой и скованностью шеи

Это сочетание симптомов может указывать на менингит — опасное воспаление оболочек мозга, которое требует срочного вмешательства.

Головная боль с неврологическими симптомами

Если головная боль сопровождается изменениями зрения, трудностями в речи, слабостью или онемением, это может быть признаком инсульта. Если симптомы затрагивают только одну сторону тела, это особенно опасно и требует немедленного обращения к врачу.

Головная боль с рвотой

Рвота при головной боли может быть связана с мигренью, но также может указывать на более серьёзные состояния, такие как разрыв аневризмы или кровоизлияние в мозг.

Головная боль после удара головой

После травмы головы — например, при падении или автомобильной аварии — головная боль может быть признаком сотрясения мозга или других повреждений. В таких случаях обязательно нужно обратиться к врачу.

Головная боль часто воспринимается как обычное недомогание, но в некоторых случаях она может быть симптомом более серьёзных заболеваний. Важно быть внимательным к изменениям в характере головной боли, а также к сопутствующим симптомам, таким как рвота, нарушение зрения или слабость. Если головная боль становится интенсивной, не поддаётся лечению или сопровождается неврологическими симптомами, немедленно обратитесь к врачу.

Уточнения

Головна́я боль - боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок.

