Этот летний фрукт может стать опасным: как арбуз вызывает смертельную передозировку калия

Летние фрукты, такие как арбуз, часто ассоциируются с освежающим и полезным угощением, особенно в жаркую погоду. Однако, как показало исследование, чрезмерное потребление арбуза может привести к серьезным последствиям для здоровья. Некоторые люди столкнулись с опасными состояниями из-за избытка калия в организме — гиперкалиемией, которая, в крайних случаях, может быть смертельной.
В исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, упоминаются три случая, когда люди едва не погибли из-за чрезмерного потребления арбуза:
В каждом случае пациенты получили своевременное лечение, и их состояние стабилизировалось после прекращения употребления арбуза и приема медикаментов.
Арбуз состоит в основном из воды, но при этом является очень богатым источником калия. В одном большом ломтике арбуза содержится около 320 мг калия - это немалая цифра, учитывая, что рекомендованная суточная норма потребления калия для взрослого человека составляет около 2000-3500 мг. Калий играет важную роль в поддержании нормальной работы нервной системы, мышц и артериального давления. Однако его избыток может привести к:
Это особенно опасно для людей с заболеваниями почек, так как почки отвечают за выведение избытка калия из организма. Если почки не функционируют должным образом, избыточный калий не выводится, что и вызывает гиперкалиемию.
Исследования показали, что, хотя арбуз является популярным летним фруктом, его избыточное потребление может привести к состояниям, которые подвергают опасности здоровье. Риски остаются низкими у здоровых людей, но значительно возрастают у тех, у кого есть заболевания почек, сердца или других органов.
Чтобы избежать неприятных последствий, диетологи рекомендуют соблюдать умеренность при употреблении арбуза:
Такой подход поможет наслаждаться вкусом и освежающим эффектом арбуза без рисков для здоровья.
Арбуз — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и источник важного минерала — калия. Однако, как и с любым продуктом, чрезмерное потребление может привести к серьезным проблемам. Если у вас есть заболевания почек или сердца, будьте особенно внимательны к своему рациону и проконсультируйтесь с врачом перед тем, как включать арбуз в ежедневное меню.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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