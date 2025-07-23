Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кудрявцева вложила свыше 1 млн рублей в реабилитацию мужа, страдающего алкоголизмом
Исследование профессора Рамич: поздний ужин нарушает метаболизм и увеличивает риск диабета
Кунжутное масло: секрет молодости и красоты, и это эффективное средство против старения
Ученые нашли в мозге кластер из 500 нейронов, регулирующих потребление алкоголя
Доверие к туруслугам в Турции под угрозой: сколько еще продлится кризис
У акул сменяется до 20 000 зубов за жизнь — исследование
Без предвзятостей: как США собираются сохранить лидерство в технологии ИИ
Жара в квартире усиливается из-за стеклопакетов и горячей воды в трубах
Еда-убийца: маниок, фугу и бледная поганка, которые способны убить

Этот летний фрукт может стать опасным: как арбуз вызывает смертельную передозировку калия

Избыток арбуза в рационе может вызвать смертельную гиперкалиемию - говорят врачи
3:46
Здоровье

Летние фрукты, такие как арбуз, часто ассоциируются с освежающим и полезным угощением, особенно в жаркую погоду. Однако, как показало исследование, чрезмерное потребление арбуза может привести к серьезным последствиям для здоровья. Некоторые люди столкнулись с опасными состояниями из-за избытка калия в организме — гиперкалиемией, которая, в крайних случаях, может быть смертельной.

Женщина с арбузом в руках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с арбузом в руках

История трагических случаев

В исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, упоминаются три случая, когда люди едва не погибли из-за чрезмерного потребления арбуза:

  • 56-летний мужчина с диабетом 2 типа и почечной недостаточностью потерял сознание и столкнулся с аномально низкой частотой сердечных сокращений после двух месяцев ежедневного употребления арбуза.
  • 72-летний мужчина с проблемами с сердцем и почками был госпитализирован с сердечным шоком, после того как каждый день пил два стакана арбузного сока в течение месяца.
  • 36-летняя женщина с терминальной стадией заболевания почек, в ходе тестов на диализ, была диагностирована с гиперкалиемией после трех недель активного потребления арбуза.

В каждом случае пациенты получили своевременное лечение, и их состояние стабилизировалось после прекращения употребления арбуза и приема медикаментов.

Как арбуз может вызвать гиперкалиемию

Арбуз состоит в основном из воды, но при этом является очень богатым источником калия. В одном большом ломтике арбуза содержится около 320 мг калия - это немалая цифра, учитывая, что рекомендованная суточная норма потребления калия для взрослого человека составляет около 2000-3500 мг. Калий играет важную роль в поддержании нормальной работы нервной системы, мышц и артериального давления. Однако его избыток может привести к:

  • Мышечной слабости.
  • Аритмии (нарушения сердечного ритма).
  • Нарушению сердечной проводимости, что может привести к смертельному исходу.

Это особенно опасно для людей с заболеваниями почек, так как почки отвечают за выведение избытка калия из организма. Если почки не функционируют должным образом, избыточный калий не выводится, что и вызывает гиперкалиемию.

Почему стоит быть осторожным с арбузом

Исследования показали, что, хотя арбуз является популярным летним фруктом, его избыточное потребление может привести к состояниям, которые подвергают опасности здоровье. Риски остаются низкими у здоровых людей, но значительно возрастают у тех, у кого есть заболевания почек, сердца или других органов.

Как избежать гиперкалиемии

Чтобы избежать неприятных последствий, диетологи рекомендуют соблюдать умеренность при употреблении арбуза:

  • Не превышать дозу 500 г арбуза в день (это примерно две-три дольки).
  • Не есть арбуз каждый день, особенно если у вас есть заболевания, связанные с почками или сердцем.

Такой подход поможет наслаждаться вкусом и освежающим эффектом арбуза без рисков для здоровья.

Арбуз — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и источник важного минерала — калия. Однако, как и с любым продуктом, чрезмерное потребление может привести к серьезным проблемам. Если у вас есть заболевания почек или сердца, будьте особенно внимательны к своему рациону и проконсультируйтесь с врачом перед тем, как включать арбуз в ежедневное меню.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Кунжутное масло: секрет молодости и красоты, и это эффективное средство против старения
Ученые нашли в мозге кластер из 500 нейронов, регулирующих потребление алкоголя
Доверие к туруслугам в Турции под угрозой: сколько еще продлится кризис
У акул сменяется до 20 000 зубов за жизнь — исследование
Без предвзятостей: как США собираются сохранить лидерство в технологии ИИ
Жара в квартире усиливается из-за стеклопакетов и горячей воды в трубах
Еда-убийца: маниок, фугу и бледная поганка, которые способны убить
Летняя жара и автомобиль: 10 главных проблем, о которых нужно знать
Мария Ружичкова попала в неловкую ситуацию в аэропорту на пути в Египет
Как сохранить урожай томатов при высоких температурах: советы по поливу и обработке содой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.