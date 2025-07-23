Этот летний фрукт может стать опасным: как арбуз вызывает смертельную передозировку калия

Избыток арбуза в рационе может вызвать смертельную гиперкалиемию - говорят врачи

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летние фрукты, такие как арбуз, часто ассоциируются с освежающим и полезным угощением, особенно в жаркую погоду. Однако, как показало исследование, чрезмерное потребление арбуза может привести к серьезным последствиям для здоровья. Некоторые люди столкнулись с опасными состояниями из-за избытка калия в организме — гиперкалиемией, которая, в крайних случаях, может быть смертельной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с арбузом в руках

История трагических случаев

В исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, упоминаются три случая, когда люди едва не погибли из-за чрезмерного потребления арбуза:

56-летний мужчина с диабетом 2 типа и почечной недостаточностью потерял сознание и столкнулся с аномально низкой частотой сердечных сокращений после двух месяцев ежедневного употребления арбуза.

с диабетом 2 типа и почечной недостаточностью потерял сознание и столкнулся с аномально низкой частотой сердечных сокращений после двух месяцев ежедневного употребления арбуза. 72-летний мужчина с проблемами с сердцем и почками был госпитализирован с сердечным шоком, после того как каждый день пил два стакана арбузного сока в течение месяца.

с проблемами с сердцем и почками был госпитализирован с сердечным шоком, после того как каждый день пил два стакана арбузного сока в течение месяца. 36-летняя женщина с терминальной стадией заболевания почек, в ходе тестов на диализ, была диагностирована с гиперкалиемией после трех недель активного потребления арбуза.

В каждом случае пациенты получили своевременное лечение, и их состояние стабилизировалось после прекращения употребления арбуза и приема медикаментов.

Как арбуз может вызвать гиперкалиемию

Арбуз состоит в основном из воды, но при этом является очень богатым источником калия. В одном большом ломтике арбуза содержится около 320 мг калия - это немалая цифра, учитывая, что рекомендованная суточная норма потребления калия для взрослого человека составляет около 2000-3500 мг. Калий играет важную роль в поддержании нормальной работы нервной системы, мышц и артериального давления. Однако его избыток может привести к:

Мышечной слабости.

Аритмии (нарушения сердечного ритма).

(нарушения сердечного ритма). Нарушению сердечной проводимости, что может привести к смертельному исходу.

Это особенно опасно для людей с заболеваниями почек, так как почки отвечают за выведение избытка калия из организма. Если почки не функционируют должным образом, избыточный калий не выводится, что и вызывает гиперкалиемию.

Почему стоит быть осторожным с арбузом

Исследования показали, что, хотя арбуз является популярным летним фруктом, его избыточное потребление может привести к состояниям, которые подвергают опасности здоровье. Риски остаются низкими у здоровых людей, но значительно возрастают у тех, у кого есть заболевания почек, сердца или других органов.

Как избежать гиперкалиемии

Чтобы избежать неприятных последствий, диетологи рекомендуют соблюдать умеренность при употреблении арбуза:

Не превышать дозу 500 г арбуза в день (это примерно две-три дольки).

арбуза в день (это примерно две-три дольки). Не есть арбуз каждый день, особенно если у вас есть заболевания, связанные с почками или сердцем.

Такой подход поможет наслаждаться вкусом и освежающим эффектом арбуза без рисков для здоровья.

Арбуз — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и источник важного минерала — калия. Однако, как и с любым продуктом, чрезмерное потребление может привести к серьезным проблемам. Если у вас есть заболевания почек или сердца, будьте особенно внимательны к своему рациону и проконсультируйтесь с врачом перед тем, как включать арбуз в ежедневное меню.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

