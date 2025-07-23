Замените хлеб на кабачки и почувствуйте разницу — секрет здорового рациона раскрыт

Кабачки — это не только вкусный, но и полезный продукт, который идеально подходит для замены хлеба в рационе. Диетолог А. Дюваль объясняет, как этот овощ может стать незаменимым в ежедневном меню.
Доктор А. Дюваль отмечает, что кабачки можно есть сырыми вместо хлеба, а также добавлять их в супы, где они отлично сочетаются с мясом и птицей. Этот овощ даже может стать основным компонентом для приготовления смузи. Благодаря своей универсальности, кабачки становятся настоящим кулинарным открытием.
Как правильно хранить кабачки
Для того чтобы кабачки дольше оставались свежими, важно соблюдать несколько простых правил. Овощи, которые созревают за 40-50 дней, необходимо собирать до наступления холодов, чтобы избежать их гниения. Сорт выбирайте с хорошей лежкостью и устойчивостью к вредителям. Кабачки следует хранить в темном месте при температуре от +4 до +10°C и влажности 80-85%.
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