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Витамин D: спасение или скрытая угроза? Узнайте, почему его инъекции могут быть опасны

Инъекции витамина D могут вызвать накопление кальция в артериях — мнение врачей
5:13
Здоровье

Витамин D, играющий важную роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы, является незаменимым для нашего организма. Однако его дефицит может быть довольно распространенным, особенно в условиях ограниченного пребывания на солнце. Для коррекции дефицита часто используются инъекции витамина D, которые помогают быстро пополнить его уровень в организме. Но несмотря на свою полезность, инъекции витамина D могут иметь ряд побочных эффектов и скрытых рисков, включая возможную связь с закупоркой артерий. Разберемся, какие побочные эффекты могут возникнуть и почему это важно.

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Как работают инъекции витамина D

Инъекции витамина D (обычно это витамин D3) вводятся в организм, когда уровень этого витамина крайне низкий, а другие способы пополнения (например, через таблетки или пищу) не эффективны. Это высокие дозы витамина, которые быстро попадают в кровоток и начинают действовать, корректируя дефицит. Однако чрезмерное потребление витамина D может привести к серьезным побочным эффектам.

Распространенные побочные эффекты инъекций витамина D

Боль и отеки в месте инъекции

  • Это один из самых распространенных побочных эффектов, который проходит через несколько часов или дней. Однако при многократных инъекциях в одном месте могут появляться синяки, что вызывает дискомфорт.

Тошнота и рвота

  • При слишком высоких дозах витамина D организм может начать отторгать его, что проявляется в виде тошноты и рвоты.

Головная боль и головокружение

  • У некоторых людей при высоком уровне витамина D могут возникать головные боли и головокружение, которые могут быть неприятными при длительном применении.

Запор и сухой металлический привкус во рту

  • Избыточное количество витамина D в организме может вызвать запор, а также странный привкус в рту, напоминающий металл.

Потеря аппетита и мышечная слабость

  • Повышенный уровень витамина D может снижать аппетит, что приводит к потере веса. Также может наблюдаться мышечная слабость.

Перепады настроения и спутанность сознания

  • Избыточные дозы витамина D могут вызывать перепады настроения, спутанность сознания и даже когнитивные нарушения.

Изменения сердечного ритма

  • В редких случаях высокие дозы витамина D могут вызвать учащенное, замедленное или нерегулярное сердцебиение.

Повышенная жажда и частое мочеиспускание

  • Эти симптомы могут быть связаны с нарушением водного баланса в организме из-за высоких доз витамина D.

Повышенный уровень кальция в крови (гиперкальциемия)

  • Это один из самых серьезных эффектов. Он может привести к повреждению почек, образованию камней в почках и нарушениям работы сердца.

Почему витамин D может быть связан с закупоркой артерий

Витамин D активно участвует в усвоении кальция, что важно для здоровья костей. Однако при избыточном уровне витамина D кальций начинает откладываться не только в костях, но и в других органах, включая кровеносные сосуды. Это процесс называется артериальной кальцификацией, и он может привести к закупорке артерий.

Как это работает

  • При избыточном потреблении витамина D уровень кальция в крови повышается, что может привести к накоплению кальция в артериях. Это, в свою очередь, способствует атеросклерозу и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Что говорят исследования

Исследования показывают, что дефицит витамина D связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, однако доказательства того, что витамин D может предотвратить такие заболевания, остаются неубедительными. Высокие дозы витамина D у животных могут привести к кальцификации артерий, но эти результаты не всегда применимы к людям. Однако, существует связь между токсичностью витамина D и повышенным уровнем кальция в организме, что может привести к кальцификации артерий.

Когда инъекции витамина D могут быть опасными

Инъекции витамина D могут быть безопасными, если их применяют краткосрочно и под наблюдением врача. Однако, если пациент имеет заболевания сердца, камни в почках или высокий уровень кальция в крови, то использование инъекций витамина D должно происходить с осторожностью. Важно регулярно сдавать анализы крови, чтобы отслеживать уровень витамина D и кальция в организме.

Инъекции витамина D могут быть эффективными для лечения дефицита, но их избыточное использование несет риски. Важно консультироваться с врачом и следить за состоянием здоровья при назначении высоких доз витамина D, чтобы избежать таких серьезных побочных эффектов, как кальцификация артерий, а также других проблем, таких как гиперкальциемия и проблемы с сердцем.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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