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Эффективный способ регулировать сон: почему стоит добавить киви в вечернее меню

Исследования: киви улучшает фазы сна и помогает просыпаться бодрым
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Здоровье

Киви — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий помощник для нормализации сна. Привычка есть его перед сном имеет научное обоснование, которое поддерживает мнение сомнологов.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Почему стоит съедать киви перед сном

Научные исследования подтвердили, что употребление киви перед сном действительно способствует улучшению качества сна и помогает отрегулировать его фазы. Люди, которые ели этот фрукт в течение месяца перед сном, замечали улучшение своего ночного отдыха. Это объясняется высоким содержанием в киви антиоксидантов, серотонина, фолиевой кислоты и витаминов группы В.

Дополнительные рекомендации для крепкого сна

Помимо киви, для нормализации сна важно исключить из вечернего рациона напитки с кофеином и перенести физические упражнения на утро.

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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