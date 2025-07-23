Эффективный способ регулировать сон: почему стоит добавить киви в вечернее меню

Киви — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий помощник для нормализации сна. Привычка есть его перед сном имеет научное обоснование, которое поддерживает мнение сомнологов.
Научные исследования подтвердили, что употребление киви перед сном действительно способствует улучшению качества сна и помогает отрегулировать его фазы. Люди, которые ели этот фрукт в течение месяца перед сном, замечали улучшение своего ночного отдыха. Это объясняется высоким содержанием в киви антиоксидантов, серотонина, фолиевой кислоты и витаминов группы В.
Дополнительные рекомендации для крепкого сна
Помимо киви, для нормализации сна важно исключить из вечернего рациона напитки с кофеином и перенести физические упражнения на утро.
Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская.
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