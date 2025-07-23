Эффективный способ регулировать сон: почему стоит добавить киви в вечернее меню

Исследования: киви улучшает фазы сна и помогает просыпаться бодрым

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киви — это не просто вкусный фрукт, но и настоящий помощник для нормализации сна. Привычка есть его перед сном имеет научное обоснование, которое поддерживает мнение сомнологов.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Киви

Почему стоит съедать киви перед сном

Научные исследования подтвердили, что употребление киви перед сном действительно способствует улучшению качества сна и помогает отрегулировать его фазы. Люди, которые ели этот фрукт в течение месяца перед сном, замечали улучшение своего ночного отдыха. Это объясняется высоким содержанием в киви антиоксидантов, серотонина, фолиевой кислоты и витаминов группы В.

Дополнительные рекомендации для крепкого сна

Помимо киви, для нормализации сна важно исключить из вечернего рациона напитки с кофеином и перенести физические упражнения на утро.

Уточнения

Ки́ви - название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская.

