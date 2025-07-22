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Профессор Бутенко назвал болезни, передающиеся через рукопожатие

Вот чем можно заразиться, просто открыв дверь или поздоровавшись
2:08
Здоровье

Грязные руки и привычка здороваться могут привести к заражению опасными вирусами, включая гепатит А и ковид. О том, чем можно заразиться при обычно рукопожатии, Pravda.Ru рассказал профессор центра Гамалеи Александр Бутенко.

вирус гриппа
Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вирус гриппа

По словам Бутенко, через прикосновение передаются болезни, распространяющиеся контактным путём, а также через рот или нос.

Он отметил, что особую опасность представляют желудочно-кишечные инфекции.

"Прежде всего, это те инфекции, которые передаются контактным путём или через рот, или через нос, и желудочно-кишечные, когда, например, руки грязные", — пояснил Бутенко.

По его словам, к таким заболеваниям относится и гепатит А. Он подчеркнул, что особенно высока вероятность заражения в общественных местах, где могут нарушаться элементарные санитарные нормы.

Эксперт уточнил, что к числу болезней, передающихся подобным образом, относится и коронавирусная инфекция. Он напомнил, что вирус может передаваться при легкой форме заболевания — через загрязнённые руки и предметы быта.

"Когда люди, например, в той стадии, когда они больные, но ещё переносят в легкой форме, они могут таким способом перезаразить окружающих людей", — предупредил Бутенко.

Говоря о профилактике, специалист назвал основной мерой мытьё рук. Он подчеркнул, что дезинфекция после посещения общественных мест — обязательна.

"Это одно из самых главных профилактических мер, когда нужно мыть руки, прежде всего, когда прошлись по магазинам или по каким-то общественным помещениям", — указал профессор.

Он также предостерёг от употребления пищи немытыми руками.

По словам специалиста, соблюдение гигиены должно стать повседневной нормой для каждого человека.

"Вот маски здесь не причём, потому что это воздушно-капельный способ передачи бывает через кашель и через мелкие частицы, которые содержат вирусы", — заключил Бутенко.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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