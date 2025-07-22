Эти продукты усиливают реакцию на укусы насекомых — и вы точно их едите

Врач Лапа: ряд продуктов усиливают аллергию после укуса насекомых

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После укуса насекомого важно не только снять зуд, но и предотвратить возможную аллергию. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Укус комара крупным планом

По словам Лапы, первое и главное правило после укуса — не расчесывать кожу. Она отметила, что именно зуд чаще всего провоцирует такие действия, но это может усилить воспаление и занести инфекцию.

Эксперт подчеркнула, что необходимо сразу обработать место укуса солевым раствором. По ее словам, "одну чайную ложку соли нужно развести на стакан воды и начать прикладывать в виде компрессов". Лапа пояснила, что такая процедура помогает "убрать токсины и то, что насекомое впрыснуло", а также снизить риск осложнений.

Она добавила, что перед выходом на улицу можно использовать раствор нашатырного спирта в качестве профилактики.

"Нашатырный спирт разводим: 1 столовую ложку на 1 литр воды и промокаем кожные покровы, которые укусил комар", — отметила врач.

Если появляется покраснение и другие признаки аллергии, терапевт советует принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу.

"Если же аллергическая реакция появилась, то обязательно выпить противоаллергическую терапию и подойти к доктору аллергологу-иммунологу", — сказала она.

Специалист предостерегла от использования сомнительных народных средств, таких как капуста или подорожник.

"Надо отмывать все это, то есть убирать токсины из кожных покровов и близлежащих тканей", — пояснила Лапа.

Также врач предупредила об опасности употребления некоторых продуктов после укуса. По её словам, нельзя есть продукты, содержащие гистамины. Лапа уточнила, что лучше всего помогает обычная вода — с содой или с солью — для выведения токсинов.

"Это совершенно четко. Основное — это фрукты, яблоки, это как раз трава, фито-, любая трава", — сказала она.