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Делишь таблетки? Это может свести лечение к нулю

Фармацевт Кардаш объяснил правила деления таблеток и приема капсул
1:37
Здоровье

Делить можно не все таблетки — особенно если речь идет о тех, что покрыты специальной оболочкой. Об этом Pravda.Ru пояснил эксперт по фармацевтическому производству Евгений Кардаш.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

По словам эксперта, главное правило при делении таблеток — ориентироваться на наличие риски, то есть поперечной черты на корпусе. Если риска есть, таблетку делить можно.

Он пояснил, что таблетки прямого прессования, как правило, допускают деление.

"На таблетках прямого прессования, у которых нет оболочки, обычно существуют риски, по которым их можно делить на равные части, обычно пополам, и есть, где четвертинки", — отметил Кардаш.

В то же время категорически запрещено делить кишечнорастворимые таблетки, покрытые специальной оболочкой.

"Кишечнорастворимые таблетки, то есть покрытые специальной оболочкой, где нет риски, делить нельзя, потому что они предназначены для того, чтобы растворяться в кишечном тракте", — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание специалист уделил капсулам. По его словам, делить их нельзя ни в коем случае. 

Кардаш пояснил, что вскрывать капсулы и высыпать из них порошок также не имеет смысла.

Он также напомнил, что продажа таблеток в аптеках поштучно запрещена законодательством.

"Они вообще не могут продавать таблетки не в потребительской упаковке, то есть блистером, поштучно и так далее. Это сделано неслучайно с тем, чтобы исключить какие-то риски для потребителя", — добавил Кардаш.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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