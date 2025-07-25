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Каждый день губит зрение: 5 привычек, из-за которых вы рискуете остаться с очками

Чтение с тусклого экрана и близкое расстояние до глаз перегружают зрение
2:05
Здоровье

Смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Но привычки, связанные с их использованием, могут негативно сказываться на зрении и общем самочувствии. Разберёмся, какие ошибки стоит избегать, чтобы не навредить себе.

дети и телефоны
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети и телефоны

Не пренебрегайте чисткой экрана

На дисплее быстро появляются отпечатки, разводы и пыль. Многие не обращают на это внимания, но зрение от этого страдает: глаза вынуждены напрягаться, чтобы различить изображение сквозь пятна. Регулярно протирайте экран мягкой салфеткой — это простая мера, которая снижает нагрузку на глаза.

Не используйте смартфон в темноте

Скроллинг ленты перед сном в полной темноте — одна из самых вредных привычек. Яркий экран на фоне темноты создаёт резкий контраст, который сильно перегружает зрение. Если нужно воспользоваться телефоном ночью — включите ночной режим или хотя бы настольную лампу.

Избегайте слишком тусклого экрана

Попытки экономить заряд батареи с помощью минимальной яркости тоже вредны. Слишком тусклый дисплей заставляет глаза напрягаться так же, как и чрезмерно яркий. Оптимальный уровень яркости — не ниже 50%, особенно при естественном или ярком искусственном освещении.

Соблюдайте дистанцию

Подносить смартфон вплотную к лицу — плохая идея. Это перегружает зрение и негативно влияет на осанку. Держите устройство на расстоянии не менее 30 см от глаз. А ещё лучше — держите экран чуть ниже уровня глаз и старайтесь не сутулиться.

Не залипайте в экран часами

Долгое и беспрерывное использование смартфона вызывает усталость глаз, сухость, боль в шее и снижение концентрации. Делайте регулярные перерывы - хотя бы по 5 минут каждый час. Идеально — отложить гаджет подальше и перевести взгляд на удалённый объект, чтобы расслабить глазные мышцы.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма - бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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