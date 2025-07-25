Никакого чуда для зрения, но есть эффект получше: что на самом деле делает черника

Многие с детства слышали от бабушек: "Ешь чернику — для глаз полезно". Но годы спустя оказалось, что её влияние на зрение незначительно и сравнимо с эффектом от моркови. Однако это не повод исключать ягоду из рациона.
Недавние исследования китайских учёных из Сычуаньского университета доказали: черника действительно обладает уникальными свойствами, просто в другой области.
Одним из ключевых факторов в развитии сердечно-сосудистых заболеваний является эндотелиальная дисфункция - нарушение работы внутренней оболочки сосудов. Употребление черники помогает улучшить потоко-опосредованную дилатацию - показатель, отражающий эластичность и общее состояние сосудов.
Дополнительно отмечено снижение диастолического давления, что особенно важно для людей с гипертонией и нарушением тонуса сосудов.
Исследования показали: черника снижает риск возрастного снижения когнитивных функций, в том числе ухудшения памяти. Также ягода защищает мышечные волокна от повреждений при физических нагрузках, что делает её отличным выбором для людей, ведущих активный образ жизни.
Ещё одно значимое открытие — влияние черники на углеводный обмен. Регулярное употребление ягод помогает:
снизить риск преддиабета
поддерживать нормальный уровень сахара
предотвратить развитие диабета II типа
Таким образом, черника может стать не только вкусной, но и полезной частью профилактического питания.
Черни́ка - низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).
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