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Никакого чуда для зрения, но есть эффект получше: что на самом деле делает черника

Регулярное употребление черники снижает риск диабета и ухудшения памяти
1:43
Здоровье

Многие с детства слышали от бабушек: "Ешь чернику — для глаз полезно". Но годы спустя оказалось, что её влияние на зрение незначительно и сравнимо с эффектом от моркови. Однако это не повод исключать ягоду из рациона.

Горсть черники
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горсть черники

Недавние исследования китайских учёных из Сычуаньского университета доказали: черника действительно обладает уникальными свойствами, просто в другой области.

Черника и здоровье сосудов

Одним из ключевых факторов в развитии сердечно-сосудистых заболеваний является эндотелиальная дисфункция - нарушение работы внутренней оболочки сосудов. Употребление черники помогает улучшить потоко-опосредованную дилатацию - показатель, отражающий эластичность и общее состояние сосудов.

Дополнительно отмечено снижение диастолического давления, что особенно важно для людей с гипертонией и нарушением тонуса сосудов.

Польза для мозга и мышц

Исследования показали: черника снижает риск возрастного снижения когнитивных функций, в том числе ухудшения памяти. Также ягода защищает мышечные волокна от повреждений при физических нагрузках, что делает её отличным выбором для людей, ведущих активный образ жизни.

Профилактика метаболических нарушений

Ещё одно значимое открытие — влияние черники на углеводный обмен. Регулярное употребление ягод помогает:

  • снизить риск преддиабета

  • поддерживать нормальный уровень сахара

  • предотвратить развитие диабета II типа

Таким образом, черника может стать не только вкусной, но и полезной частью профилактического питания.

Уточнения

Черни́ка - низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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