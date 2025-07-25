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Жара незаметно перегружает организм: как не допустить перегрева и обморока

Переохлаждение, вода и лёгкая еда — советы для профилактики перегрева летом
1:49
Здоровье

Лето — это солнце, тепло и активность, но и риск перегрева тоже возрастает. Чтобы не стать жертвой жары, важно соблюдать простые, но эффективные правила. С их помощью вы сможете наслаждаться летом без вреда для здоровья.

Море у ног
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Море у ног

Избегайте опасных часов

Старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 16:00 - именно в этот промежуток солнце особенно агрессивно. Если всё же нужно выйти, выбирайте тенистые маршруты и избегайте прямых солнечных лучей.

Одежда — ваш щит

Носите лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей. Светлые оттенки лучше отражают солнечные лучи. Обязателен головной убор - панама, шляпа или кепка. А вот галстуки, ремни и плотно застёгнутые манжеты лучше отложить до осени.

Правильное питание и питьевой режим

В жару организм теряет не только воду, но и соль, поэтому отказываться от неё не стоит. В рационе должны быть:

  • кисломолочные продукты

  • свежие овощи и фрукты

  • лёгкие блюда, не перегружающие пищеварение

Пейте простую воду, можно чередовать её с лёгкими соками или некрепким чаем. Алкоголь — даже в малых дозах — усиливает обезвоживание и нарушает терморегуляцию.

Остудите тело

При возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день. Это помогает не только снизить температуру кожи, но и освежить организм.

Физнагрузки — в сторону

Сильная жара — не лучшее время для интенсивных тренировок. Уменьшите нагрузку, особенно если находитесь под открытым солнцем. Легкая разминка или растяжка в прохладном помещении — оптимальный вариант.

Уточнения

О́бморок - приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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