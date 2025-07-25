Жара незаметно перегружает организм: как не допустить перегрева и обморока

Лето — это солнце, тепло и активность, но и риск перегрева тоже возрастает. Чтобы не стать жертвой жары, важно соблюдать простые, но эффективные правила. С их помощью вы сможете наслаждаться летом без вреда для здоровья.
Старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 16:00 - именно в этот промежуток солнце особенно агрессивно. Если всё же нужно выйти, выбирайте тенистые маршруты и избегайте прямых солнечных лучей.
Носите лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей. Светлые оттенки лучше отражают солнечные лучи. Обязателен головной убор - панама, шляпа или кепка. А вот галстуки, ремни и плотно застёгнутые манжеты лучше отложить до осени.
В жару организм теряет не только воду, но и соль, поэтому отказываться от неё не стоит. В рационе должны быть:
кисломолочные продукты
свежие овощи и фрукты
лёгкие блюда, не перегружающие пищеварение
Пейте простую воду, можно чередовать её с лёгкими соками или некрепким чаем. Алкоголь — даже в малых дозах — усиливает обезвоживание и нарушает терморегуляцию.
При возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день. Это помогает не только снизить температуру кожи, но и освежить организм.
Сильная жара — не лучшее время для интенсивных тренировок. Уменьшите нагрузку, особенно если находитесь под открытым солнцем. Легкая разминка или растяжка в прохладном помещении — оптимальный вариант.
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