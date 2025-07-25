Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкость приготовления: как сделать воздушный сырный пирог за 15 минут с фило
Офтальмолог Воротникова: взрослым можно работать за компьютером до 8 часов в день
Renault прекратит использовать кожаные элементы в салонах автомобилей до конца 2025 года
Сербия выводит $6 млрд из зарубежных хранилищ: золотой манёвр Белграда
Специалисты сообщили: когда начинать летнюю обрезку смородины и как это влияет на урожай
История миллиона жизней: какой секрет скрывает вирус гриппа 1918 года
Эксклюзивное открытие: ученые нашли новый вид ящерицы с рогами
Певица Анна Асти показала своего Виктора Анатольевича
Хирург-ортопед делится советами по защите рук, запястий и головы во время езды на велосипеде

Сиеста с пользой: дневной сон повышает концентрацию и снижает стресс — главное не переспать

Сиеста между 13:00 и 15:00 улучшает когнитивные функции — данные исследований
1:40
Здоровье

Дневной сон остаётся темой обсуждений среди учёных: одни считают его полезным, другие — излишним. А тем временем люди продолжают дремать после обеда, особенно в летнюю жару. И делают это не зря.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Современные исследования показывают: при разумном подходе дневной сон действительно улучшает самочувствие и повышает качество жизни.

Чем полезен дневной сон

1. Восстановление энергии
Жара, короткие ночи и интенсивный ритм жизни делают дневной отдых особенно актуальным летом. Небольшой сон помогает компенсировать недосып и восстанавливает силы.

2. Улучшение памяти
Даже короткий сон способствует закреплению информации, полученной в первой половине дня. После дневного отдыха мозг активизируется и работает продуктивнее.

3. Эмоциональное состояние
Выспавшийся человек чувствует себя лучше: настроение повышается, снижается раздражительность. Это напрямую влияет на общую удовлетворённость жизнью.

Когда и как лучше спать днём

Идеальное время для сиесты — с 13:00 до 15:00. Именно в этот промежуток циркадные ритмы вызывают естественный спад активности.

Но важно не переборщить. Оптимальная продолжительность — 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы:

  • взбодриться

  • повысить концентрацию

  • избавиться от дневной сонливости

Сон дольше часа может перевести организм в глубокую фазу, и просыпание после неё будет тяжёлым.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Продали квартиру и не платите налог? Узнайте, когда это законно и возможно
Низкое напряжение аккумулятора признано главной причиной отказа запуска
Теплица готова к зиме? Узнайте, что сделает её крепче
Древняя усыпальница с воином ростом 2 метра: какое оружие нашли в гробнице
Исследование: 200 граммов курицы в неделю удваивают риск смерти от рака ЖКТ
9 секретов, как приготовить рыбу на гриле: советы для идеального блюда
В бассейне реки Конго обнаружены два неизвестных вида грызунов
Конкуренция и качество: как Хорватия планирует удерживать туристов
Ученые рассказали, зачем нужно укреплять руки пожилым людям
Блогер Ида Галич пожаловалась на своего возлюбленного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.