Сиеста с пользой: дневной сон повышает концентрацию и снижает стресс — главное не переспать

Сиеста между 13:00 и 15:00 улучшает когнитивные функции — данные исследований

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дневной сон остаётся темой обсуждений среди учёных: одни считают его полезным, другие — излишним. А тем временем люди продолжают дремать после обеда, особенно в летнюю жару. И делают это не зря.

Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Современные исследования показывают: при разумном подходе дневной сон действительно улучшает самочувствие и повышает качество жизни.

Чем полезен дневной сон

1. Восстановление энергии

Жара, короткие ночи и интенсивный ритм жизни делают дневной отдых особенно актуальным летом. Небольшой сон помогает компенсировать недосып и восстанавливает силы.

2. Улучшение памяти

Даже короткий сон способствует закреплению информации, полученной в первой половине дня. После дневного отдыха мозг активизируется и работает продуктивнее.

3. Эмоциональное состояние

Выспавшийся человек чувствует себя лучше: настроение повышается, снижается раздражительность. Это напрямую влияет на общую удовлетворённость жизнью.

Когда и как лучше спать днём

Идеальное время для сиесты — с 13:00 до 15:00. Именно в этот промежуток циркадные ритмы вызывают естественный спад активности.

Но важно не переборщить. Оптимальная продолжительность — 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы:

взбодриться

повысить концентрацию

избавиться от дневной сонливости

Сон дольше часа может перевести организм в глубокую фазу, и просыпание после неё будет тяжёлым.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

