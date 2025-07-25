Сиеста с пользой: дневной сон повышает концентрацию и снижает стресс — главное не переспать

Дневной сон остаётся темой обсуждений среди учёных: одни считают его полезным, другие — излишним. А тем временем люди продолжают дремать после обеда, особенно в летнюю жару. И делают это не зря.
Современные исследования показывают: при разумном подходе дневной сон действительно улучшает самочувствие и повышает качество жизни.
1. Восстановление энергии
Жара, короткие ночи и интенсивный ритм жизни делают дневной отдых особенно актуальным летом. Небольшой сон помогает компенсировать недосып и восстанавливает силы.
2. Улучшение памяти
Даже короткий сон способствует закреплению информации, полученной в первой половине дня. После дневного отдыха мозг активизируется и работает продуктивнее.
3. Эмоциональное состояние
Выспавшийся человек чувствует себя лучше: настроение повышается, снижается раздражительность. Это напрямую влияет на общую удовлетворённость жизнью.
Идеальное время для сиесты — с 13:00 до 15:00. Именно в этот промежуток циркадные ритмы вызывают естественный спад активности.
Но важно не переборщить. Оптимальная продолжительность — 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы:
взбодриться
повысить концентрацию
избавиться от дневной сонливости
Сон дольше часа может перевести организм в глубокую фазу, и просыпание после неё будет тяжёлым.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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