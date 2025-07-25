Белок — без холестерина и запаха: продукты, которые заменят яйца в рационе без потерь

Фисташки и миндаль названы источниками растительного белка — польза для рациона

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите увеличить количество белка в рационе, не обязательно ограничиваться куриными яйцами. Существуют альтернативные продукты, не менее питательные — и куда более универсальные. Один из лучших вариантов — орехи. Они не только богаты белком, но и содержат клетчатку, витамины, минералы и полезные жиры. Главное — правильно выбрать вид и порцию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Здоровая еда после тренировки

Арахис

В 1/4 стакана арахиса содержится около 7 граммов белка - даже больше, чем в одном курином яйце (около 6 г).

Дополнительно арахис богат:

витаминами группы B

полезными жирами

магнием и антиоксидантами

Он отлично подходит для перекусов, добавления в салаты или смузи.

Миндаль

Примерно 23 миндальных ореха обеспечат ту же дозу белка, что и одно яйцо. Кроме этого, миндаль — источник:

клетчатки

витамина E

антиоксидантов

кальция и железа

А ещё он способствует поддержанию здоровья сердца и снижению уровня "плохого" холестерина.

Фисташки

30 граммов фисташек - полноценная альтернатива яйцу по белковой ценности. Эти орехи содержат:

калий

марганец

витамин B6

Фисташки также способствуют улучшению микрофлоры кишечника, что важно для общего обмена веществ и иммунитета.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

