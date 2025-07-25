Белок — без холестерина и запаха: продукты, которые заменят яйца в рационе без потерь

Если вы хотите увеличить количество белка в рационе, не обязательно ограничиваться куриными яйцами. Существуют альтернативные продукты, не менее питательные — и куда более универсальные. Один из лучших вариантов — орехи. Они не только богаты белком, но и содержат клетчатку, витамины, минералы и полезные жиры. Главное — правильно выбрать вид и порцию.
В 1/4 стакана арахиса содержится около 7 граммов белка - даже больше, чем в одном курином яйце (около 6 г).
Дополнительно арахис богат:
витаминами группы B
полезными жирами
магнием и антиоксидантами
Он отлично подходит для перекусов, добавления в салаты или смузи.
Примерно 23 миндальных ореха обеспечат ту же дозу белка, что и одно яйцо. Кроме этого, миндаль — источник:
клетчатки
витамина E
антиоксидантов
кальция и железа
А ещё он способствует поддержанию здоровья сердца и снижению уровня "плохого" холестерина.
30 граммов фисташек - полноценная альтернатива яйцу по белковой ценности. Эти орехи содержат:
калий
марганец
витамин B6
Фисташки также способствуют улучшению микрофлоры кишечника, что важно для общего обмена веществ и иммунитета.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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