Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порядок действий после столкновения с диким животным: советы для водителей
Поддержка к 1 сентября: в России могут ввести новую выплату на школьников
Рекомендации по чистке дверных ручек ванной комнаты: сколько раз в день и чем
Частые короткие поездки сокращают ресурс двигателя
Жизнь на основе мышьяка: публикация в Science отозвана из-за ошибок
Простые способы спасти огурцы от палящего солнца
Неизвестная деревня в Каталонии, которую вы полюбите с первого взгляда
Дженнифер Лопес празднует первый день рождения после разрыва с Беном Аффлеком в Турции
Утренняя зарядка улучшает здоровье, повышая энергию и концентрацию

Перекусы без вреда для сердца: вкусные варианты, которые насыщают и защищают сосуды

Хумус, тёмный шоколад и авокадо помогают снизить риск болезней сердца
1:45
Здоровье

Если вы хотите поддерживать здоровье сердца и при этом не готовы отказываться от перекусов, стоит выбирать полезные альтернативы. Вместо привычных сладостей и снеков попробуйте продукты, которые действительно приносят пользу организму — особенно сердечно-сосудистой системе.

Сэндвич с грибами
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сэндвич с грибами

Хумус с овощами

Любите хрустящие закуски с соусом? Хумус в сочетании со свежими овощами — отличный выбор. Основу хумуса составляет нут, а также другие бобовые или чечевица. Эти продукты богаты клетчаткой, которая:

  • способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП)

  • поддерживает пищеварение

  • даёт длительное чувство сытости

Свежие овощи добавляют в перекус витамины, минералы и ещё больше клетчатки.

Тост с авокадо

Цельнозерновой тост с ломтиками авокадо — не только вкусный, но и полезный для сердца вариант. Авокадо содержит:

  • мононенасыщенные жиры, которые снижают ЛПНП

  • антиоксиданты и витамины

  • мягкую текстуру, идеально подходящую для перекуса

Хлеб из цельного зерна дополнительно обогащает рацион пищевыми волокнами и стабилизирует уровень сахара в крови.

Орехи и тёмный шоколад

Комбинация орехов и тёмного шоколада — это не только лакомство, но и источник жиров и полифенолов, защищающих сосуды. В частности:

  • миндаль и грецкие орехи богаты ненасыщенными жирами

  • тёмный шоколад (не менее 70% какао) содержит полифенолы с антиоксидантным и противовоспалительным действием

Такой перекус помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и при этом утоляет голод.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды - эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Startlap Utazás: круглые окна в самолётах делают ради безопасности, а не дизайна
Садоводы объяснили: что делать, если базилик потерял жизненный тонус
Пищевая сода на кухне и в быту: что стоит избегать для безопасности и эффективности
Mercedes-Benz S-Class способен пройти 800 000 км при правильном обслуживании
Норвегия ждет: где найти самый длинный зиплайн в Северной Европе
Ящерица-василиск может пробежать несколько метров по воде, прежде чем нырнет
Фрикадельки и их идеальная текстура: избегайте этой ошибки при готовке
Загадка из прошлого: ИИ расшифровывает секреты погребений в древнем Египте
В 2025 году россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
Самые стильные женщины мира: их секреты красоты, которые вдохновляют на изменения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.