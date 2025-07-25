Перекусы без вреда для сердца: вкусные варианты, которые насыщают и защищают сосуды

Хумус, тёмный шоколад и авокадо помогают снизить риск болезней сердца

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите поддерживать здоровье сердца и при этом не готовы отказываться от перекусов, стоит выбирать полезные альтернативы. Вместо привычных сладостей и снеков попробуйте продукты, которые действительно приносят пользу организму — особенно сердечно-сосудистой системе.

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сэндвич с грибами

Хумус с овощами

Любите хрустящие закуски с соусом? Хумус в сочетании со свежими овощами — отличный выбор. Основу хумуса составляет нут, а также другие бобовые или чечевица. Эти продукты богаты клетчаткой, которая:

способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП)

поддерживает пищеварение

даёт длительное чувство сытости

Свежие овощи добавляют в перекус витамины, минералы и ещё больше клетчатки.

Тост с авокадо

Цельнозерновой тост с ломтиками авокадо — не только вкусный, но и полезный для сердца вариант. Авокадо содержит:

мононенасыщенные жиры, которые снижают ЛПНП

антиоксиданты и витамины

мягкую текстуру, идеально подходящую для перекуса

Хлеб из цельного зерна дополнительно обогащает рацион пищевыми волокнами и стабилизирует уровень сахара в крови.

Орехи и тёмный шоколад

Комбинация орехов и тёмного шоколада — это не только лакомство, но и источник жиров и полифенолов, защищающих сосуды. В частности:

миндаль и грецкие орехи богаты ненасыщенными жирами

тёмный шоколад (не менее 70% какао) содержит полифенолы с антиоксидантным и противовоспалительным действием

Такой перекус помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и при этом утоляет голод.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды - эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

