Заложило уши при взлёте? Вот что делают пилоты, чтобы моментально вернуть слух

Зевание и сосательные движения помогают при заложенности ушей

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время перелёта у многих возникает неприятное чувство заложенности ушей. Это происходит из-за резкого перепада давления по обе стороны барабанной перепонки — особенно во время взлёта и посадки. С проблемой хорошо знакомы и профессиональные пилоты, которые точно знают, как быстро вернуть слух в норму.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ иллюминатор на самолёте

Почему закладывает уши

Когда самолёт поднимается или снижается, внешнее давление меняется быстрее, чем организм успевает адаптироваться. Главная роль в регулировке давления принадлежит евстахиевой трубе — тонкому каналу, соединяющему среднее ухо с носоглоткой. Если она закрыта, давление не выравнивается, и возникает чувство заложенности.

Проверенные приёмы от пилотов

Зевание

Простой и естественный способ открыть евстахиеву трубу. Во время зевка ткани вокруг канала растягиваются, и воздух начинает свободно проходить, выравнивая давление.

Глотание

Держите при себе бутылку воды. Пейте мелкими глотками — это активирует глотательные движения, которые способствуют открытию слухового канала. Дополнительно это поможет избежать обезвоживания.

Леденцы и конфеты

Сосательные движения вызывают выработку слюны. Частое сглатывание — именно то, что нужно для снятия заложенности. Именно поэтому леденцы часто рекомендуют детям во время перелёта.

Жевательная резинка

Жевание работает по тому же принципу, что и зевание: растягивает ткани и стимулирует выравнивание давления. Многие пилоты не садятся в кабину без упаковки резинки — и не зря.

Уточнения

Атмосфе́рное давле́ние - давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней.

