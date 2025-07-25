Заложило уши при взлёте? Вот что делают пилоты, чтобы моментально вернуть слух

Во время перелёта у многих возникает неприятное чувство заложенности ушей. Это происходит из-за резкого перепада давления по обе стороны барабанной перепонки — особенно во время взлёта и посадки. С проблемой хорошо знакомы и профессиональные пилоты, которые точно знают, как быстро вернуть слух в норму.
Когда самолёт поднимается или снижается, внешнее давление меняется быстрее, чем организм успевает адаптироваться. Главная роль в регулировке давления принадлежит евстахиевой трубе — тонкому каналу, соединяющему среднее ухо с носоглоткой. Если она закрыта, давление не выравнивается, и возникает чувство заложенности.
Простой и естественный способ открыть евстахиеву трубу. Во время зевка ткани вокруг канала растягиваются, и воздух начинает свободно проходить, выравнивая давление.
Держите при себе бутылку воды. Пейте мелкими глотками — это активирует глотательные движения, которые способствуют открытию слухового канала. Дополнительно это поможет избежать обезвоживания.
Сосательные движения вызывают выработку слюны. Частое сглатывание — именно то, что нужно для снятия заложенности. Именно поэтому леденцы часто рекомендуют детям во время перелёта.
Жевание работает по тому же принципу, что и зевание: растягивает ткани и стимулирует выравнивание давления. Многие пилоты не садятся в кабину без упаковки резинки — и не зря.
Атмосфе́рное давле́ние - давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней.
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