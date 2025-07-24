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Прохладный воздух, компресс и покой: как быстро облегчить симптомы укачивания

Свежий воздух действительно помогает при укачивании — подтверждено специалистами
1:46
Здоровье

Многим знакомо неприятное чувство укачивания в транспорте — будь то машина, автобус или корабль. Обычно советуют открыть окно или выйти на свежий воздух. Но действительно ли это помогает? Чтобы понять, разберём, что происходит с организмом при укачивании.

Стеклоподъёмник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеклоподъёмник

Симптомы и физиология укачивания

Классические признаки:

  • тошнота

  • рвота

  • холодный пот

  • повышенная потливость

  • снижение температуры тела

Последний симптом замечают не все, но он играет ключевую роль. При укачивании расширяются капилляры, и кровь активно приливает к поверхности кожи. Это способствует передаче тепла во внешнюю среду, из-за чего температура тела снижается.

Дополнительно организм теряет тепло через потоотделение — отсюда и ощущение влажной кожи и озноба.

Почему появляется жар и тошнота

Когда температура тела начинает падать, гипоталамус - центр терморегуляции — пытается компенсировать потери. Он запускает защитную реакцию, направленную на повышение температуры. Это вызывает:

  • ощущение жара

  • покраснение лица

  • головокружение

  • приступы тошноты

Именно эти реакции и делают укачивание столь неприятным.

Помогает ли свежий воздух

Да. Вдыхание прохладного воздуха действительно облегчает состояние. Также помогает холодный компресс на лоб или шею. Охлаждение кожи:

  • противодействует усилиям организма повысить температуру

  • уменьшает приток крови к коже

  • снижает выраженность симптомов укачивания

Свежий воздух стабилизирует восприятие температуры и ослабляет компенсаторные реакции, вызывающие тошноту.

Уточнения

Во́здух - смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98-99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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