Прохладный воздух, компресс и покой: как быстро облегчить симптомы укачивания

Свежий воздух действительно помогает при укачивании — подтверждено специалистами

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим знакомо неприятное чувство укачивания в транспорте — будь то машина, автобус или корабль. Обычно советуют открыть окно или выйти на свежий воздух. Но действительно ли это помогает? Чтобы понять, разберём, что происходит с организмом при укачивании.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стеклоподъёмник

Симптомы и физиология укачивания

Классические признаки:

тошнота

рвота

холодный пот

повышенная потливость

снижение температуры тела

Последний симптом замечают не все, но он играет ключевую роль. При укачивании расширяются капилляры, и кровь активно приливает к поверхности кожи. Это способствует передаче тепла во внешнюю среду, из-за чего температура тела снижается.

Дополнительно организм теряет тепло через потоотделение — отсюда и ощущение влажной кожи и озноба.

Почему появляется жар и тошнота

Когда температура тела начинает падать, гипоталамус - центр терморегуляции — пытается компенсировать потери. Он запускает защитную реакцию, направленную на повышение температуры. Это вызывает:

ощущение жара

покраснение лица

головокружение

приступы тошноты

Именно эти реакции и делают укачивание столь неприятным.

Помогает ли свежий воздух

Да. Вдыхание прохладного воздуха действительно облегчает состояние. Также помогает холодный компресс на лоб или шею. Охлаждение кожи:

противодействует усилиям организма повысить температуру

уменьшает приток крови к коже

снижает выраженность симптомов укачивания

Свежий воздух стабилизирует восприятие температуры и ослабляет компенсаторные реакции, вызывающие тошноту.

Уточнения

Во́здух - смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98-99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

