Контактные линзы в жару не опасны, если знать, как правильно за ними ухаживать

Линзы в сауне и бане могут стать причиной инфекции — предупреждение специалистов

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето и контактные линзы — сочетание, окружённое множеством мифов. Один из самых популярных: линзы могут расплавиться прямо в глазу из-за жары. Но стоит ли бояться высоких температур, и как действительно обезопасить зрение в тёплое время года?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Улыбка глазами

Могут ли линзы расплавиться

Нет, это физически невозможно. Контактные линзы изготавливаются из гидрогелей, температура плавления которых превышает 200 °C. Поскольку линзы соприкасаются с глазами, их температура не выходит за пределы 36-37 °C. Даже самая экстремальная жара не способна нарушить их структуру.

Что действительно может навредить

Настоящая опасность — пересыхание линз. В жаркую погоду и при пониженной влажности линзы теряют влагу, становятся менее гибкими и могут вызывать дискомфорт. Это особенно актуально при длительном пребывании на солнце, в кондиционируемых помещениях или в ветреную погоду.

Как защитить глаза и линзы

Чтобы избежать пересыхания, используйте:

увлажняющие капли для глаз

в некоторых случаях — жидкость для снятия линз (если рекомендовано врачом)

очки с УФ-защитой - дополнительно уберегут глаза от ультрафиолета и сухого воздуха

Когда линзы лучше снять

Если вы собираетесь в баню, сауну или спа, линзы лучше снять заранее. Причина — риск инфицирования. Пот или микрочастицы из воздуха могут попасть между линзой и роговицей, создавая среду для размножения бактерий.

Уточнения

Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.

