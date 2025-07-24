Контактные линзы в жару не опасны, если знать, как правильно за ними ухаживать

Лето и контактные линзы — сочетание, окружённое множеством мифов. Один из самых популярных: линзы могут расплавиться прямо в глазу из-за жары. Но стоит ли бояться высоких температур, и как действительно обезопасить зрение в тёплое время года?
Нет, это физически невозможно. Контактные линзы изготавливаются из гидрогелей, температура плавления которых превышает 200 °C. Поскольку линзы соприкасаются с глазами, их температура не выходит за пределы 36-37 °C. Даже самая экстремальная жара не способна нарушить их структуру.
Настоящая опасность — пересыхание линз. В жаркую погоду и при пониженной влажности линзы теряют влагу, становятся менее гибкими и могут вызывать дискомфорт. Это особенно актуально при длительном пребывании на солнце, в кондиционируемых помещениях или в ветреную погоду.
Чтобы избежать пересыхания, используйте:
увлажняющие капли для глаз
в некоторых случаях — жидкость для снятия линз (если рекомендовано врачом)
очки с УФ-защитой - дополнительно уберегут глаза от ультрафиолета и сухого воздуха
Если вы собираетесь в баню, сауну или спа, линзы лучше снять заранее. Причина — риск инфицирования. Пот или микрочастицы из воздуха могут попасть между линзой и роговицей, создавая среду для размножения бактерий.
Контактные линзы - линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза.
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