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Летняя головная боль может сигнализировать о серьёзных проблемах — не игнорируйте

Вегетососудистая дистония и обезвоживание — факторы головной боли в жару
1:25
Здоровье

Летняя жара часто становится причиной ухудшения самочувствия. Одно из самых распространённых жалоб в этот период — головная боль. И это не совпадение: между высокой температурой воздуха и болевыми симптомами действительно существует связь.

Жара
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Жара

Почему летом болит голова

Высокая температура влияет на сосудистую систему, дыхание и уровень гидратации. Особенно подвержены таким симптомам люди с:

  • вегетососудистой дистонией

  • нарушениями работы надпочечников

Также летом повышается риск обезвоживания, что снижает поступление кислорода в ткани. Это приводит к:

  • головной боли

  • головокружению

  • вплоть до обмороков

Что делать при головной боли в жару

Первый шаг — измерить артериальное давление. Это поможет понять, связано ли недомогание с гипотонией или гипертонией.

Если боль сопровождается следующими симптомами, следует срочно обратиться к врачу:

  • слабость

  • боль в груди

  • тахикардия

  • потемнение в глазах

  • нарастающее головокружение

Первая помощь

Если человек почувствовал себя плохо:

  • отведите его в тень или прохладное место

  • приложите холодный компресс к голове или шее

  • дайте чистую воду небольшими глотками

  • можно предложить немного чая или кофе — это может облегчить состояние при лёгкой головной боли

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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