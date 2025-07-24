Летняя головная боль может сигнализировать о серьёзных проблемах — не игнорируйте

Вегетососудистая дистония и обезвоживание — факторы головной боли в жару

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летняя жара часто становится причиной ухудшения самочувствия. Одно из самых распространённых жалоб в этот период — головная боль. И это не совпадение: между высокой температурой воздуха и болевыми симптомами действительно существует связь.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Жара

Почему летом болит голова

Высокая температура влияет на сосудистую систему, дыхание и уровень гидратации. Особенно подвержены таким симптомам люди с:

вегетососудистой дистонией

нарушениями работы надпочечников

Также летом повышается риск обезвоживания, что снижает поступление кислорода в ткани. Это приводит к:

головной боли

головокружению

вплоть до обмороков

Что делать при головной боли в жару

Первый шаг — измерить артериальное давление. Это поможет понять, связано ли недомогание с гипотонией или гипертонией.

Если боль сопровождается следующими симптомами, следует срочно обратиться к врачу:

слабость

боль в груди

тахикардия

потемнение в глазах

нарастающее головокружение

Первая помощь

Если человек почувствовал себя плохо:

отведите его в тень или прохладное место

приложите холодный компресс к голове или шее

дайте чистую воду небольшими глотками

можно предложить немного чая или кофе — это может облегчить состояние при лёгкой головной боли

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

