Летняя головная боль может сигнализировать о серьёзных проблемах — не игнорируйте

Летняя жара часто становится причиной ухудшения самочувствия. Одно из самых распространённых жалоб в этот период — головная боль. И это не совпадение: между высокой температурой воздуха и болевыми симптомами действительно существует связь.
Высокая температура влияет на сосудистую систему, дыхание и уровень гидратации. Особенно подвержены таким симптомам люди с:
вегетососудистой дистонией
нарушениями работы надпочечников
Также летом повышается риск обезвоживания, что снижает поступление кислорода в ткани. Это приводит к:
головной боли
головокружению
вплоть до обмороков
Первый шаг — измерить артериальное давление. Это поможет понять, связано ли недомогание с гипотонией или гипертонией.
Если боль сопровождается следующими симптомами, следует срочно обратиться к врачу:
слабость
боль в груди
тахикардия
потемнение в глазах
нарастающее головокружение
Если человек почувствовал себя плохо:
отведите его в тень или прохладное место
приложите холодный компресс к голове или шее
дайте чистую воду небольшими глотками
можно предложить немного чая или кофе — это может облегчить состояние при лёгкой головной боли
Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).
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