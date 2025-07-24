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Комары выбирают по цвету одежды: вот какие оттенки делают вас уязвимыми на 100%

Учёные: свободная одежда светлых тонов снижает риск укусов комаров
1:34
Здоровье

Комары — одни из самых раздражающих спутников летнего сезона. Их укусы могут испортить не только вечернюю прогулку, но и весь отпуск. Однако существует простой способ снизить вероятность укусов — правильно подобрать одежду.

Укус комара крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укус комара крупным планом

Что привлекает комаров

Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что комары ориентируются не только по запаху, но и по цвету. Они улавливают углекислый газ и другие вещества, которые человек выделяет при дыхании, и на фоне этого обонятельного сигнала начинают искать визуальные ориентиры.

В результате комары буквально "высматривают" цель — и цвет вашей одежды играет здесь ключевую роль.

Какие цвета стоит избегать

Комары особенно активно реагируют на:

  • красный

  • оранжевый

  • чёрный

  • циан (оттенок морской волны)

Именно одежда в этих цветах делает вас заметной и привлекательной целью для насекомых.

Безопасные цвета — вас не заметят

Чтобы снизить вероятность укусов, отдавайте предпочтение:

  • белому

  • голубому

  • зелёному

  • фиолетовому

Эти цвета не вызывают у комаров интереса — и вы с большей вероятностью останетесь вне их внимания.

Свободный крой — дополнительная защита

Даже плотная ткань не всегда спасает, если одежда облегает тело. Леггинсы и обтягивающие вещи облегчают комарам задачу. Выбирайте свободный крой и многослойность: например, майка, рубашка и лёгкая куртка создадут надёжную преграду.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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