Комары выбирают по цвету одежды: вот какие оттенки делают вас уязвимыми на 100%

Комары — одни из самых раздражающих спутников летнего сезона. Их укусы могут испортить не только вечернюю прогулку, но и весь отпуск. Однако существует простой способ снизить вероятность укусов — правильно подобрать одежду.
Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что комары ориентируются не только по запаху, но и по цвету. Они улавливают углекислый газ и другие вещества, которые человек выделяет при дыхании, и на фоне этого обонятельного сигнала начинают искать визуальные ориентиры.
В результате комары буквально "высматривают" цель — и цвет вашей одежды играет здесь ключевую роль.
Комары особенно активно реагируют на:
красный
оранжевый
чёрный
циан (оттенок морской волны)
Именно одежда в этих цветах делает вас заметной и привлекательной целью для насекомых.
Чтобы снизить вероятность укусов, отдавайте предпочтение:
белому
голубому
зелёному
фиолетовому
Эти цвета не вызывают у комаров интереса — и вы с большей вероятностью останетесь вне их внимания.
Даже плотная ткань не всегда спасает, если одежда облегает тело. Леггинсы и обтягивающие вещи облегчают комарам задачу. Выбирайте свободный крой и многослойность: например, майка, рубашка и лёгкая куртка создадут надёжную преграду.
Кровососу́щие комары́ - семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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