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Никаких покупных лимонадов: как сделать напиток, который реально помогает в жару

Лимонная вода лучше всего восполняет жидкость в жару — мнение специалистов
1:19
Здоровье

В жару хочется пить постоянно — и не всегда мы выбираем правильный напиток. Многие тянутся за сладкой газировкой, надеясь быстро утолить жажду. Но это не работает. Более того, становится только хуже.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Почему газировка не спасает от жажды

Сладкие напитки:

  • содержат много сахара

  • усиливают чувство жажды

  • создают дополнительную нагрузку на организм

Именно поэтому в жаркую погоду от газировки лучше отказаться. Она не освежает, а лишь кратковременно обманывает рецепторы.

Что действительно утоляет жажду

Самый надёжный способ — простая вода. Она быстро восполняет дефицит жидкости, не вызывает скачков сахара и легко усваивается.

Но есть способ сделать воду ещё эффективнее — с помощью одного простого ингредиента.

Лимонный сок — лучшая добавка к воде

Добавив немного свежего лимонного сока, вы получите натуральный освежающий напиток, который:

  • помогает дольше сохранять чувство насыщенности

  • освежает и тонизирует

  • поддерживает водно-солевой баланс

  • мягко стимулирует пищеварение

Важно соблюдать пропорции: 1 часть сока на 10 частей воды. Это оптимальное соотношение для утоления жажды без раздражения желудка.

Уточнения

Жа́жда - физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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