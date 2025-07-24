Вы даже не поймёте, как простыли: вот как лето провоцирует болезни исподтишка

Лето и простуда — кажется, вещи несовместимые. Но именно в жаркий сезон многие сталкиваются с кашлем, болью в горле и температурой. Причина проста: резкие перепады температур, переохлаждение и снижение иммунитета. Чтобы не провести отпуск с градусником под рукой, важно соблюдать простые меры профилактики.
Переход из жары в прохладу — стресс для организма. Кондиционеры, холодные офисы и магазины — всё это может стать причиной летней простуды. Если избежать перепада невозможно, надевайте лёгкую кофту или шарф, особенно если вы склонны к болезням горла.
Сухой воздух (менее 40% влажности) создаёт идеальные условия для размножения бактерий в носоглотке. Поддерживайте оптимальный микроклимат с помощью увлажнителя или регулярного проветривания. Это особенно важно в кондиционируемых помещениях.
Недосып снижает защитные функции организма. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки, особенно в жару, когда нагрузка на тело возрастает. Усталость и переутомление напрямую влияют на восприимчивость к инфекциям.
Летний рацион должен включать:
свежие овощи и фрукты
продукты, богатые витамином С
белковую пищу: мясо, рыбу, молочные продукты
Избегайте ледяных напитков — они могут спровоцировать переохлаждение слизистой и воспаление горла.
При первых признаках недомогания не тяните — обратитесь к врачу. А лучше не доводить до болезни: следите за самочувствием, поддерживайте водный баланс, не перегревайтесь и не переохлаждайтесь.
Относи́тельная вла́жность - отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров воды при данной температуре.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?