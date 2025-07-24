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Вы даже не поймёте, как простыли: вот как лето провоцирует болезни исподтишка

Переохлаждение и сухой воздух — основные причины простуды летом по данным врачей
1:54
Здоровье

Лето и простуда — кажется, вещи несовместимые. Но именно в жаркий сезон многие сталкиваются с кашлем, болью в горле и температурой. Причина проста: резкие перепады температур, переохлаждение и снижение иммунитета. Чтобы не провести отпуск с градусником под рукой, важно соблюдать простые меры профилактики.

Жаркое кино
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жаркое кино

Следите за температурными перепадами

Переход из жары в прохладу — стресс для организма. Кондиционеры, холодные офисы и магазины — всё это может стать причиной летней простуды. Если избежать перепада невозможно, надевайте лёгкую кофту или шарф, особенно если вы склонны к болезням горла.

Контролируйте влажность воздуха

Сухой воздух (менее 40% влажности) создаёт идеальные условия для размножения бактерий в носоглотке. Поддерживайте оптимальный микроклимат с помощью увлажнителя или регулярного проветривания. Это особенно важно в кондиционируемых помещениях.

Сон — лучший союзник иммунитета

Недосып снижает защитные функции организма. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки, особенно в жару, когда нагрузка на тело возрастает. Усталость и переутомление напрямую влияют на восприимчивость к инфекциям.

Лёгкое, но полноценное питание

Летний рацион должен включать:

  • свежие овощи и фрукты

  • продукты, богатые витамином С

  • белковую пищу: мясо, рыбу, молочные продукты

Избегайте ледяных напитков — они могут спровоцировать переохлаждение слизистой и воспаление горла.

Не забывайте о профилактике

При первых признаках недомогания не тяните — обратитесь к врачу. А лучше не доводить до болезни: следите за самочувствием, поддерживайте водный баланс, не перегревайтесь и не переохлаждайтесь.

Уточнения

Относи́тельная вла́жность - отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров воды при данной температуре. 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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