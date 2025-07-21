114 лет в одном блюде: вот как картофель помог Боните Гибсон дожить до преклонного возраста

Бонита Гибсон празднует 114 лет: картошка как ключ к её здоровью

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жительница Мичигана Бонита Гибсон недавно отметила свой 114-й день рождения. В меню, вероятно, присутствовало определённое блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by foodistablog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка

Гибсон стала всего лишь девятым человеком, которому исполнилось 114 лет, когда она задула свечи 4 июля. Семья Гибсон поделилась некоторыми её секретами с Брайаном Энтони Эрнандесом из People's, в том числе рассказала об одном продукте, который они назвали "главным фактором" её здоровья в старости: о картофеле.

Согласно отчёту, картофель был основным продуктом питания Гибсон на протяжении всей её взрослой жизни. Эта тенденция сохранилась и в 2025 году.

Покойный муж Гибсон, Кеннет Ричард, во многом стал причиной того, что Бонита так любила этот овощ. Ричард проработал в картофельной промышленности в Айдахо почти 50 лет, до выхода на пенсию в 1977 году.

Однако, питаясь только картофелем, никто не доживёт до ста лет. Гибсон также воздержалась от алкоголя и сигарет, придерживаясь здорового питания, не ограничиваясь только картофелем. Она также считала позитивный настрой и улыбку частью своего ежедневного образа мышления.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

