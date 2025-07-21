Жительница Мичигана Бонита Гибсон недавно отметила свой 114-й день рождения. В меню, вероятно, присутствовало определённое блюдо.
Гибсон стала всего лишь девятым человеком, которому исполнилось 114 лет, когда она задула свечи 4 июля. Семья Гибсон поделилась некоторыми её секретами с Брайаном Энтони Эрнандесом из People's, в том числе рассказала об одном продукте, который они назвали "главным фактором" её здоровья в старости: о картофеле.
Согласно отчёту, картофель был основным продуктом питания Гибсон на протяжении всей её взрослой жизни. Эта тенденция сохранилась и в 2025 году.
Покойный муж Гибсон, Кеннет Ричард, во многом стал причиной того, что Бонита так любила этот овощ. Ричард проработал в картофельной промышленности в Айдахо почти 50 лет, до выхода на пенсию в 1977 году.
Однако, питаясь только картофелем, никто не доживёт до ста лет. Гибсон также воздержалась от алкоголя и сигарет, придерживаясь здорового питания, не ограничиваясь только картофелем. Она также считала позитивный настрой и улыбку частью своего ежедневного образа мышления.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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