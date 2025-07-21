Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок
Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо
Что нужно знать о картофельном отваре как удобрении
Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией
Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
Новая фотосессия Ренаты Литвиновой произвела фурор: в 58 и так выглядеть
Яркие пастельные оттенки и минимализм: новые идеи маникюра для коротких ногтей

114 лет в одном блюде: вот как картофель помог Боните Гибсон дожить до преклонного возраста

Бонита Гибсон празднует 114 лет: картошка как ключ к её здоровью
1:20
Здоровье

Жительница Мичигана Бонита Гибсон недавно отметила свой 114-й день рождения. В меню, вероятно, присутствовало определённое блюдо.

Картошка
Фото: commons.wikimedia.org by foodistablog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка

Гибсон стала всего лишь девятым человеком, которому исполнилось 114 лет, когда она задула свечи 4 июля. Семья Гибсон поделилась некоторыми её секретами с Брайаном Энтони Эрнандесом из People's, в том числе рассказала об одном продукте, который они назвали "главным фактором" её здоровья в старости: о картофеле.

Согласно отчёту, картофель был основным продуктом питания Гибсон на протяжении всей её взрослой жизни. Эта тенденция сохранилась и в 2025 году.

Покойный муж Гибсон, Кеннет Ричард, во многом стал причиной того, что Бонита так любила этот овощ. Ричард проработал в картофельной промышленности в Айдахо почти 50 лет, до выхода на пенсию в 1977 году.

Однако, питаясь только картофелем, никто не доживёт до ста лет. Гибсон также воздержалась от алкоголя и сигарет, придерживаясь здорового питания, не ограничиваясь только картофелем. Она также считала позитивный настрой и улыбку частью своего ежедневного образа мышления.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок
Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо
Что нужно знать о картофельном отваре как удобрении
Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией
Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
Новая фотосессия Ренаты Литвиновой произвела фурор: в 58 и так выглядеть
Яркие пастельные оттенки и минимализм: новые идеи маникюра для коротких ногтей
Молоко и корица: секреты приготовления и польза для иммунитета и пищеварения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.