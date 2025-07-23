Вакцины нет, симптомы путают с гриппом: что скрывает новая клещевая болезнь

Когда речь заходит о клещах, большинство вспоминает лишь два заболевания — боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Однако спектр инфекций, передающихся через укусы этих насекомых, куда шире. Одной из таких "забытых угроз" становится анаплазмоз — потенциально опасная бактериальная инфекция, способная распространиться в Центральной России уже в ближайшие годы.
О том, насколько серьезна эта угроза и как обезопасить себя, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Зияудинович Шахмарданов.
Главный фактор, способствующий росту числа заражений, — потепление климата. Особенно опасными становятся мягкие зимы. По словам эксперта, в таких условиях жизненный цикл клеща ускоряется: от личинки до взрослой особи они развиваются быстрее, а популяция начинает распространяться на ранее нетипичные для себя территории.
"Теплая зима действительно может способствовать росту популяции клещей. В мягком климате ускоряется их развитие и расширяется ареал обитания, включая регионы Центрального федерального округа", — пояснил профессор Мурад Шахмарданов.
В результате появляются новые очаги активности, в том числе в парковых зонах, дачных посёлках и лесах Центральной России, где раньше риск был минимальным.
Анаплазмоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Anaplasma, которые передаются человеку через укусы инфицированных клещей. Болезнь может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой форме, что делает её особенно коварной.
При лёгком течении симптомы напоминают обычный грипп — повышение температуры, общая слабость, мышечные боли. Однако в тяжёлых случаях могут возникать серьёзные осложнения:
резкое снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов (лейкопения и тромбоцитопения);
поражение печени;
в редких случаях — менингоэнцефалит.
"Летальность при анаплазмозе меньше 1%, но риск значительно возрастает у людей с ослабленным иммунитетом", — отметил Шахмарданов.
Особое беспокойство вызывает прогноз: по оценке профессора, в течение ближайших 5-10 лет анаплазмоз может стать эндемичным заболеванием для лесных и лесостепных районов Центрального федерального округа.
Первые признаки могут появиться спустя 5-14 дней после укуса клеща. Главная проблема — неспецифичность симптомов. Температура, ломота в теле, головная боль — всё это легко списать на простуду. Однако при ухудшении самочувствия, особенно после пребывания на природе, стоит немедленно обратиться к врачу и сообщить о возможном укусе клеща.
Диагноз ставится на основании клинической картины, анализа крови и, при необходимости, ПЦР-теста. Лечение, как правило, эффективно, если начато вовремя.
Возбудитель болезни чувствителен к антибиотикам тетрациклинового ряда. Препаратом выбора остаётся доксициклин.
"В лечении анаплазмоза используют доксициклин. Официальных рекомендаций по постконтактной химиопрофилактике в России нет, но некоторые исследователи советуют однократный приём 100 мг препарата после укуса", — сообщил Шахмарданов.
Стоит отметить, что специфической вакцины от анаплазмоза на сегодняшний день не существует. Однако прививка от клещевого энцефалита остаётся актуальной — она не защищает от анаплазмоза, но помогает избежать ещё более тяжёлого заболевания.
Чтобы снизить риск заражения, нужно соблюдать базовые правила профилактики. Особенно это важно в тёплое время года при выезде на природу:
Используйте репелленты с содержанием ДЭТА от 30 до 50% или перметрин (для обработки одежды).
Одевайтесь в светлую, закрытую одежду, чтобы легче заметить клещей.
Осматривайте себя и детей после прогулок в лесу, на даче или в парках.
Удаляйте клещей правильно — с использованием пинцета или специальных устройств, не оставляя частиц в коже.
Помните, что раннее обращение к врачу при подозрении на укус клеща и наличие симптомов может спасти от тяжёлых последствий.
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