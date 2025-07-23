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Вакцины нет, симптомы путают с гриппом: что скрывает новая клещевая болезнь

Врач заявил об угрозе распространения анаплазмоза из-за теплой зимы
4:49
Здоровье

Когда речь заходит о клещах, большинство вспоминает лишь два заболевания — боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Однако спектр инфекций, передающихся через укусы этих насекомых, куда шире. Одной из таких "забытых угроз" становится анаплазмоз — потенциально опасная бактериальная инфекция, способная распространиться в Центральной России уже в ближайшие годы.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Клещ

О том, насколько серьезна эта угроза и как обезопасить себя, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Зияудинович Шахмарданов.

Теплые зимы увеличивают численность клещей

Главный фактор, способствующий росту числа заражений, — потепление климата. Особенно опасными становятся мягкие зимы. По словам эксперта, в таких условиях жизненный цикл клеща ускоряется: от личинки до взрослой особи они развиваются быстрее, а популяция начинает распространяться на ранее нетипичные для себя территории.

"Теплая зима действительно может способствовать росту популяции клещей. В мягком климате ускоряется их развитие и расширяется ареал обитания, включая регионы Центрального федерального округа", — пояснил профессор Мурад Шахмарданов.

В результате появляются новые очаги активности, в том числе в парковых зонах, дачных посёлках и лесах Центральной России, где раньше риск был минимальным.

Что такое анаплазмоз и чем он опасен

Анаплазмоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Anaplasma, которые передаются человеку через укусы инфицированных клещей. Болезнь может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой форме, что делает её особенно коварной.

При лёгком течении симптомы напоминают обычный грипп — повышение температуры, общая слабость, мышечные боли. Однако в тяжёлых случаях могут возникать серьёзные осложнения:

  • резкое снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов (лейкопения и тромбоцитопения);

  • поражение печени;

  • в редких случаях — менингоэнцефалит.

"Летальность при анаплазмозе меньше 1%, но риск значительно возрастает у людей с ослабленным иммунитетом", — отметил Шахмарданов.

Особое беспокойство вызывает прогноз: по оценке профессора, в течение ближайших 5-10 лет анаплазмоз может стать эндемичным заболеванием для лесных и лесостепных районов Центрального федерального округа.

Как распознать симптомы

Первые признаки могут появиться спустя 5-14 дней после укуса клеща. Главная проблема — неспецифичность симптомов. Температура, ломота в теле, головная боль — всё это легко списать на простуду. Однако при ухудшении самочувствия, особенно после пребывания на природе, стоит немедленно обратиться к врачу и сообщить о возможном укусе клеща.

Диагноз ставится на основании клинической картины, анализа крови и, при необходимости, ПЦР-теста. Лечение, как правило, эффективно, если начато вовремя.

Чем лечат анаплазмоз

Возбудитель болезни чувствителен к антибиотикам тетрациклинового ряда. Препаратом выбора остаётся доксициклин.

"В лечении анаплазмоза используют доксициклин. Официальных рекомендаций по постконтактной химиопрофилактике в России нет, но некоторые исследователи советуют однократный приём 100 мг препарата после укуса", — сообщил Шахмарданов.

Стоит отметить, что специфической вакцины от анаплазмоза на сегодняшний день не существует. Однако прививка от клещевого энцефалита остаётся актуальной — она не защищает от анаплазмоза, но помогает избежать ещё более тяжёлого заболевания.

Как защититься: практические рекомендации

Чтобы снизить риск заражения, нужно соблюдать базовые правила профилактики. Особенно это важно в тёплое время года при выезде на природу:

  • Используйте репелленты с содержанием ДЭТА от 30 до 50% или перметрин (для обработки одежды).

  • Одевайтесь в светлую, закрытую одежду, чтобы легче заметить клещей.

  • Осматривайте себя и детей после прогулок в лесу, на даче или в парках.

  • Удаляйте клещей правильно — с использованием пинцета или специальных устройств, не оставляя частиц в коже.

Помните, что раннее обращение к врачу при подозрении на укус клеща и наличие симптомов может спасти от тяжёлых последствий.

Уточнения

Боле́знь — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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